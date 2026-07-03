PS condiciona ir al TC por megarreforma: fijarán postura en los próximos días con el resto de la oposición

Pasan los días y la oposición aún no define si ir o no al Tribunal Constitucional por la megarreforma económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Este jueves ni siquiera se reunieron los secretarios generales -como es habitual- del sector, pues dicen que están a la espera de lo que vayan a zanjar los timoneles de los partidos durante la próxima semana respecto al caso.

En este contexto, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, condicionó la ofensiva legal a una apertura “real” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y La Moneda.

La apuesta de la parlamentaria es aprovechar que el titular de la billetera fiscal ha mostrado una mayor apertura al diálogo, aunque, reclamó también Vodanovic, esto pueda no influir en las líneas más gruesas del megaproyecto que se ha convertido en el emblema legislativo de esta administración.

En esa dirección, la presidenta del PS dijo que la ofensiva “está en análisis de los abogados. No hemos tomado una definición definitiva, pero es algo que se está analizando, porque también depende del contenido de la norma. La norma, como está planteada hoy día, nosotros estamos por recurrir contra la constitucionalidad de esa norma. Estamos por recurrir en las condiciones que está la norma hoy día”.

Luego, agregó: “No hay que echar pie atrás. Las situaciones hay que analizarlas día a día, porque evidentemente que si la norma se cumpliera, por ejemplo si se cumpliera lo que está pidiendo la DC, ¿van a recurrir contra la constitucionalidad igual?“.

Una postura similar manifestó el jefe del comité PS, Juan Luis Castro, quien dijo que “es razonable pensar en revisar aspectos de constitucionalidad de la megarreforma si es que el gobierno no da lugar a modificaciones sustanciales del núcleo tributario”.

Hoy la queja constitucional de la oposición se concentra en la invariabilidad tributaria por 25 años, punto que esperan que sea modificado de alguna manera por el Ejecutivo. En caso de que La Moneda recoja el punto y modifique esa norma, la idea de ir al TC perdería fuerza, dicen en el Socialismo Democrático ante una idea que tampoco los tiene convencidos.

De hecho, la discusión sobre si empujar o no esta ofensiva también ha sido abordada por los expertos de los partidos políticos del sector, que se han reunido en dos ocasiones, pero sin zanjar alguna decisión sobre si ir o no al TC.

Dentro del PS, el PPD y el PL -e incluso en el Partido Comunista- han marcado en dichos encuentros sus aprensiones con ir al órgano constitucional sin las garantías de un triunfo, mediante las voces de expertos como Gabriel Osorio, Claudia Sarmiento y Jaime Gajardo.

Esto, acusan desde estos partidos, a contrapelo de lo que han llegado a plantear en estas mismas instancias desde el FA, representado por Jaime Bassa, donde han empujado incluir también materias medioambientales del megaproyecto en la eventual ofensiva ante el TC.

Por el mismo tema, este medio consultó a senadores del FA y el PC, pero -hasta el cierre de esta edición- no hubo respuesta.

De todos modos, figuras como el senador Diego Ibáñez (FA) también han planteado sus reparos con ir al TC. De hecho, en abril, en Desde la Redacción, dijo que “es plausible” y “hay razones fundadas” para ir al tribunal, pero que “sería precavido”. Por esas fechas, en todo caso, aún no se debatía la iniciativa en la Cámara Alta.

En el mismo programa, el senador PC, Daniel Núñez, indicó a inicios de junio que “estamos estudiando cuál es el momento más idóneo para ir al Tribunal Constitucional”, mientras que su compañera de partido, la senadora Claudia Pascual, también dijo que era un asunto que se debía resolver cuando terminara la tramitación del megaproyecto.