Quién es Martín Arrau, el jefe de campaña de José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial

Con el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial ya comenzó la planificación de la campaña contra la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

En ese sentido, el nuevo jefe de campaña del líder de los Republicanos será el ingeniero civil Martín Arrau.

Oriundo de la región de Ñuble, su ingreso a la política lo hizo como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Entre 2010 y 2012 fue coordinador de asesores para el Ministerio de Agricultura, esto durante el primer mandato de Sebastián Piñera. En su segundo gobierno, lo nombró Delegado Presidencial para la región de Ñuble, cargó que asumió entre septiembre de 2018 y noviembre de 2020.

Dejó este puesto para en 2021 presentarse en la convención constituyente por un cupo de la UDI, resultando electo. A pesar de lo anterior, y en medio del proceso, abandonó el partido para eventualmente integrarse al Partido Republicano.

Tras unirse al partido fundado por Kast, Arrau trabajó como el encargado de campaña del partido para el segundo proceso constituyente. En 2024, también ejerció como jefe de campaña del partido para las elecciones municipales.

En una entrevista con La Tercera en febrero de 2024, habría explicado respecto al sello de campaña que impondría para aquella elección, lo siguiente: "En la parte de gestión es evidente. Es, quizás no muy novedoso, pero es la coordinación y el trabajo constante, cosa que ya estamos haciendo. Pero en las materias es lo más importante. La respuesta está en la situación que atraviesa Chile: la inseguridad, el deterioro institucional y la corrupción. Las propuestas que vamos a hacer van e irán en esa línea".