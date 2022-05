Reacción en el oficialismo: Diputados defienden que gastos objetados a Oliva fueron declarados como donaciones de material

Volantes, pendones, “palomas, kits de sonido, balconeras, bolsas y basurines”, según el mismo testimonio de Karina Oliva ante el Servicio Electoral, fue el aporte que realizó ella a algunos candidatos a diputados cuando competía como carta al Senado por la Región Metropolitana.

Entre los destinatarios de esos aportes estaban los actuales diputados independientes Tomás Hirsch, Ana María Gazmuri y Camila Musante y las dos militantes de Comunes (antiguo partido de Oliva), Emilia Schneider y Camila Rojas.

Si bien esas contribuciones fueron declaradas como “donaciones de especies” por parte de los y las postulantes de la Cámara, el Servicio Electoral objetó que Oliva tratara de pasar esos aportes como gastos de su propia campaña a senadora para solicitar reembolsos de dinero de parte del Fisco.

No obstante, el Servel no hizo reparos de esas donaciones dentro de las declaraciones de ingresos de parte de los postulantes a diputados, ya que en esos casos no se solicita ni procede un reembolso fiscal, según la Ley de Financiamiento Electoral. En ese sentido, la legislación solo obliga a declarar una valorización de esa contribución que puede ser en especies (materiales de campaña) o servicios (incluyendo la labor de voluntarios).

Por tal razón, la revelación de Oliva que ahora vinculaba a algunos legisladores fue recibida con molestia e incomodidad por los aludidos. El hecho reabrió un tema complicado para Apruebo Dignidad y el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien desde que se conocieron las primeras irregularidades en los gastos de la fallida campaña de Oliva a gobernadora metropolitana (que precedió a las elecciones parlamentarias) le quitó todo respaldo en plena carrera senatorial.

Fue así como en La Moneda reaccionaron con cautela y optaron por el silencio ante las revelaciones de Oliva. De hecho, hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad de gobierno se había referido al caso. Lo mismo ocurrió con Comunes, cuya directiva -que encabeza Ka Quiroz- tampoco se manifestó públicamente sobre el tema.

En el Frente Amplio, en tanto, optaron por no comentar y radicar la polémica en esa tienda.

Las donaciones

En el Congreso, la primera en reaccionar fue la diputada Emilia Schneider, una de las dos actuales parlamentarias que militan en Comunes, aludidas por Oliva.

“El actuar de la justicia, el Ministerio Público y el Servicio Electoral cuenta con todo mi respaldo respecto de los hechos vinculados a la exmilitante de Comunes y excandidata a senadora Karina Oliva”, dijo.

“Mi candidatura recibió aportes como pendones, volantes, balconeras de parte de la excandidata, antes de conocer los hechos que todas y todos conocemos. Aportes que fueron debidamente rendidos y aprobados por el Servicio Electoral. Y estoy a disposición de esclarecer todos los hechos que sean necesarios, porque el financiamiento irregular de la política es algo que tenemos que combatir”, dijo Schneider, quien remarcó que cuando existen “donaciones” no se reciben reembolsos fiscales por ello.

A su turno, Hirsch y Gazmuri también comentaron que los aportes de Oliva se limitaron a insumos de campaña. En algunos casos, ese material contenía fotos, donde aparecía Oliva con los postulantes a diputados, algo usual en períodos electorales.

“Como candidatos independientes en la lista de Comunes, efectivamente, recibimos donaciones de material y especies, como sucede en todas las campañas. Evidentemente, al ser donaciones, nosotros no solicitamos ningún tipo de reembolso, y se declararon debidamente como donaciones ante el Servel. Por lo mismo, el Servicio aceptó, validó y aprobó las declaraciones de gastos de nuestras candidaturas”, dijo Hirsch, acompañado de Gazmuri.

“Por supuesto que jamás hubiéramos solicitado una devolución por una donación. Uno declara lo que fue donado y el monto equivalente. En nuestro caso fueron volantes, palomas y, por lo general, uno envía un elemento demostrativo como una foto”, insistió el diputado del movimiento Acción Humanista, quien explicó que es normal, cuando uno va de postulante a la Cámara, recibir donaciones, como palomas o volantes, “de un candidato a senador que va por la misma zona, es comprensible desde un punto de vista político”.

“Recibimos donaciones en insumos, que además era publicidad compartida. Eso se recibe como donación y no se pide reembolso. Mi declaración actualmente está aceptada, no tuvo ningún problema. Es normal la donación de insumos, sobre todo para candidatos independientes (que van asociados a un pacto)”, añadió Gazmuri, quien consultada por detalles precisó que al correr como independientes asociados a un partido tampoco “conocían toda la mecánica interna ni a todas las personas”.

Consultada por la intención de Oliva, la legisladora comentó que “no soy quién para juzgar actitudes, eso tendrá que preguntárselo a ella”.

Una frase similar expresó Emilia Schneider al ser consultada por la excandidata a senadora. “No voy a polemizar, porque el problema no lo tengo yo”.