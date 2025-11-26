Republicanos exploran ofensivas contra diputado Manouchehri tras lanzar billete

10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y LA SENADORA YASNA PROVOSTE, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Un intenso control de daños se activó esta mañana en la bancada de diputados del Partido Republicano, luego de que la Fiscalía confirmara que al diputado Cristián Araya se le investigará por el potencial pago que le efectuó el conservador Sergio Yáber.

Otro foco de análisis en la bancada republicana estuvo relacionado con las medidas que podrían tomar en contra del diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri, luego de que en un punto de prensa que estaba dando ayer Araya -en el cual justamente intentaba explicar estos vínculos con Yáber- el socialista se acercó y le arrojó un billete de $10 mil.

Fuentes de la bancada republicana aseguran que querían tomar la decisión final en el momento en que llegara el jefe de bancada, Juan Irarrázaval, pues no estuvo durante las primeras horas del día en el Congreso.

Bajo este diseño, agregan las mismas versiones, la idea es que se ofreciera un punto de prensa en el hall del Congreso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no se concretaba.

En republicanos, afirman testigos de las conversaciones que se han dado, aún no existe definición . Sin embargo, agregan que el camino más probable sea llevar a la Comisión de Ética de la Cámara a Manouchehri.

Esto fue refrendado por el propio presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN). Consultado por este medio, aseguró que “en conversaciones de pasillo he entendido que algunos diputados van a llevar al diputado Manouchehri a Ética”.

Sin embargo, complementó en que hasta el momento no ha llegado nada de manera formal .

Consultado por esta eventual ofensiva que activen los republicanos, Manouchehri sostuvo que “sería bastante chistoso que hubiese parlamentarios que pasen a Ética a quien persigue la corrupción y no al parlamentario que confiesa que le entrega un compilado de antecedentes para difamar a aquellos que persiguen la corrupción”.

Respecto a la imagen que proyecta la Cámara con lo sucedido ayer, Manouchehri desestimó que fuera un flanco institucional.

“La imagen de la Cámara de Diputados se afecta cuando hay parlamentarios que están recibiendo pagos de redes de corrupción, que están entregando información a redes de corrupción. Así se afecta la imagen de la Cámara de Diputados”, añadió.

La Comisión de Ética

Este espacio legislativo es el encargado de pronunciarse por este tipo de actos de los diputados.

Respecto a las sesiones, si bien es conocida públicamente la tabla de los temas a tratar, las audiencias son de carácter reservado, y solo son conocidas las sanciones que dictaminan.

Sobre su conformación, hay tres diputados de derecha -Bernardo Berger (ind. RN), Harry Jürgensen (ind. republicano) y Renzo Trisotti (republicano); otros tres de izquierda: Matías Ramírez (PC), Helia Molina (PPD) y Ana María Bravo (PS) -quien es la presidenta-; además de Héctor Barría (DC) y Pamela Jiles (PDG).

De acuerdo a los equilibrios políticos, estos dos últimos diputados asoman como los claves en la sanción que pudiera dictaminar la comisión, en el caso de que los republicanos activen esta herramienta.

Sin embargo, a raíz de diversos casos que van a Ética, han existido fuertes recriminaciones al funcionamiento de esta comisión. El reproche principal es que no se ponderarían criterios jurídicos, sino que únicamente el sector político del diputado en cuestión.

Otro flanco que tiene esta comisión es que las sanciones solo son pecuniarias, que además son consideradas bajas.