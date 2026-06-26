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    Schalper critica el clima en el Congreso: “La gente no se siente con toda la libertad que quisiera para hacer lo que estima correcto”

    El parlamentario lamentó que en el Congreso "si alguien plantea una disidencia de algo, la respuesta no es ‘a ver, estudiémoslo‚ conversémoslo, veámoslo’, sino que es a descalificar".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó esta jornada cómo ha sido la semana en materia legislativa, considerando la aprobación en general de la megarreforma en el Senado, así como también la aprobación en la Cámara de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en donde, junto a tres diputados de su partido, votó en contra.

    Consultado al respecto en conversación con Radio Infinita, el parlamentario manifestó que ha sido "una semana desafiante para aquellos que creemos en un país en donde lo que no prima es la falta de respeto, la cancelación".

    Cuando uno defiende la libertad, la tiene que defender en todos los frentes y uno de los frentes más importantes es la libertad de opinión, la libertad de pensar distinto”, afirmó.

    “Creo que el saldo final de esta semana tiene que ser hacer un punto de inflexión, desafiar esta dinámica de la permanente conflictividad en la que aparentemente a algunos les gustaría permanecer, y jugársela porque sea posible pensar distinto”, añadió.

    En esto, Schalper lamentó el ambiente que se ha generado en el Congreso, en donde sostuvo, algunos parlamentarios le manifestaron que opinaban igual, pero que por miedo votaron siguiendo a su colectividad.

    “Colegas de distintos partidos que me decían, ‘mira yo te encuentro razón pero me muero del susto de votar en esta dirección, porque la verdad es que el nivel de agresividad que voy a padecer va a ser tremenda’”, sostuvo. “O sea, un país que funciona como funcionan los campos universitarios en ciertos casos con la cancelación, es un país que yo al menos no quiero para mis hijos y por lotanto ha valido la pena pensar en Chile y jugársela por la libertad de pensamiento y la diversidadde opiniones”.

    A su parecer, sostuvo, “desafortunadamente se está volviendo a instalar una dinámica que la gente no se siente con toda la libertad que quisiera para hacer lo que estima correcto”.

    “Llamentablemente se está volviendo a instalar en el clima político y en el Congreso el que si alguien plantea una disidencia de algo, la respuesta no es ‘a ver, estudiémoslo‚ conversémoslo, veámoslo’, sino que es a descalificar", sostuvo.

    “Creo que eso le hace mal a Chile porque al final de lo que se trata la democracia es que seamos capaces de buscar resolver los problemas de Chile entendiendo que Chile no es un conjunto de personas que pensamos igual”, apuntó.

    Esto, sostuvo, no lo atribuye “a ningun colectivo en particular, sino que más bien es una dinámica”.

    “Yo lo he calificado la dictadura el algoritmo porque al final es argumentar no pensando en buscar la mejor versión del otro, no pensando en argumentar, sino que más bien pensando en qué cosa grandilocuente digo para que después en las redes sociales el vídeo tenga muchos likes”, sostuvo. “Esa es la verdad, se graban en la sala y exponen sus argumentos de manera agresiva, descalificando, tirando pesadeces sin destino”.

    Y de esto, apuntó, también ha sido parte.

    “No me voy a erigir aquí como estandarte moral, yo también he hecho lo mismo y me arrepiento profundamente porque creo que todos nos hemos dejado llevar por esta dinámica, pero en algún minuto esto tiene que parar, o sea, Chile no puede continuar en este conflicto permanente”, señaló.

    Más sobre:PolíticaCongresoDiego SchalperRNRenovación Nacional

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