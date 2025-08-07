Secretaria general de RN sincera “dolor” en interna del partido por descuelgues en favor de Kast y lo centra en caso de Larraín

La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó la mañana de este jueves los descuelgues de figuras del partido en favor de la candidatura del republicano José Antonio Kast, en desmedro de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con radio Pauta, la flamante carta de la colectividad al Parlamento por un cupo senatorial, se refirió en específico a los casos del senador Alejandro Kusanovic y del extimonel, Carlos Larraín.

“(Kusanovic) es un senador que además no va a la reelección, no es candidato hoy día, le toca elección en cuatro años más, y lo de Carlos Larraín, obviamente, genera esta discusión y abre esto, y que creo que es lo que más dolor le ha causado a los militantes hoy día” , reconoció.

En el caso específico de Larraín, remarcó: “Lo que generó el sábado (en el consejo general) fue más bien comentarios de militantes, incluso lo que yo vi de consejeros que uno podría considerar cercanos a él o que en algún minuto lo apoyaron, muy desilusionados, que siendo un expresidente, que sabe cuáles son nuestras maneras de tomar decisiones, nuestra orgánica, hoy día públicamente manifieste su posición sabiendo que es totalmente contraria a la mayoría del partido”.

Y luego reforzó: “ Yo creo que ahí hay un dolor que se generó y se evidenció en el consejo general , porque, insisto, aquellos que lo apoyaron alguna vez, yo creo que no esperaban que hoy día generara esto, que obviamente nos genera el estar dando explicaciones, el tener un ruido, cuando hoy día lo que necesitamos es unidad para enfrentar las elecciones parlamentarias presidenciales que se vienen”.

Por Kusanovic, añadió: “Es un senador que era independiente, había firmado por Renovación Nacional al final del año pasado, y obviamente desde el principio él nunca mostró su apoyo a Evelyn Matthei (...) y por lo tanto, obviamente yo creo que el senador ya estaba incómodo con la situación, y obviamente con sus declaraciones inmediatamente los antecedentes fueron enviados al Tribunal Supremo, porque lo que yo creo es más bien, y de lo que él expresa en todas sus declaraciones, que tiene una línea totalmente distinta a la línea del partido”.

Si bien Balladares reconoció esta afectación en la interna del partido, especialmente por la postura de Larraín, descartó que exista una fuga de militantes.

“Lo que vimos en el consejo general de la semana pasada, al contrario, fue un compromiso con Evelyn Matthei, un aplauso cerrado, con mucho cariño, insisto, con la convicción como partido de que ese es el espacio político que tenemos que representar”, afirmó.