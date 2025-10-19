SUSCRÍBETE
Política

Senador Coloma por dichos de Republicanos sobre Jaime Guzmán: “Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido”

El coordinador de la candidata de Chile Vamos dijo que las controversias con el Partido Republicano, no son "frases aisladas" sino que una "estrategia de tensión" proveniente de la colectividad de Kast.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Juan Antonio Coloma, senador UDI y coordinador político del comando de Evelyn Matthei, abordó este sábado las últimas controversias entre su coalición, Chile Vamos, y el Partido Republicano y además, comprometió su apoyo a cualquier candidatura que sea opuesta a la de la oficialista Jeannette Jara (PC) en caso de que la que él respalda no pase a segunda vuelta.

En conversación con el programa de Canal 13, Mesa Central, Coloma desdramatizó inicialmente a la baja de dos puntos que experimentó su candidata en la última medición de Criteria. “Espero que ahora empiece esa hora del sentido común. Queda un mes, un poquito menos de un mes. Y yo, para ser franco, creo que está completamente abierta esta elección. Es el minuto que la gente empieza a tomar decisiones. Y lo que sí es interesante de estas encuestas, lo que sí marcan, es que la que tiene más capacidad de ganarle a la candidata comunista del continuismo es Evelyn Matthei“, dijo.

Asimismo, sobre el gesto de Evelyn Matthei de aceptar las disculpas que José Antonio Kast (Partido Republicano) le ofreció por los ataques hacia ella de sus adherentes en redes sociales, Coloma lo destacó y dijo que la candidata “tenía dos opciones, seguir en esta lógica de conflicto que no era culpable, o hacer un gesto grande, con mayúsculas, para fortalecer la unidad. Y entrega el perdón. Lo hace en forma pública, no hay duda”.

Sin embargo, criticó que tras este gesto la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, haya dicho que el fundador de la UDI, Jaime Guzmán votaría por Kast si estuviera vivo. Al respecto, Coloma señaló: “Yo conocí mucho a Jaime Guzmán. Fui amigo de él. Conocí su profundo amor a Chile, su forma de entender la política. Pero ¿sabe lo que más entendí adicionalmente? Que él era un símbolo. Un símbolo de cómo hay que hacer las cosas”.

“Pero además con un estilo que es muy único: coraje para defender las ideas y también coraje de no tener ningún problema para llegar a entendimiento cuando fuera necesario (...) Entonces, ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido. Más abuso aún es cuando no se entiende el mensaje de Jaime Guzmán. Que fue un mensaje de ideas. Fue un mensaje de principios, pero también de estilos. De tener esa valentía para defender lo que uno cree, pero para pensar en el Chile grande", complementó.

Junto con recalcar que “no habría segunda vuelta” si Chile Vamos y Republicanos se hubieran aliado en una sola candidatura presidencial, el senador acusó que las controversias con ese partido, entre ellas la columna “Parásitos” del asesor republicano Cristián Valenzuela, no son “frases aisladas” sino que “una estrategia de tensión”.

Enfrentado al escenario de que Matthei no pase a segunda vuelta, el parlamentario comentó: “Me estoy jugando todo el esfuerzo para que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta. Creo que tiene muchas posibilidades, pero yo no me pierdo. Obviamente lo peor que le podría pasar a Chile es el continuismo del gobierno, del Presidente de hoy día, que se traduce en la candidata comunista Jeannette Jara. Y obviamente voy a votar por quien sea distinto de Jara que eventualmente pase a segunda vuelta".

Juan Antonio ColomaEvelyn MattheiJosé Antonio KastPresidencialesRepublicanosJaime GuzmánChile VamosEleccionesRuth Hurtado

