Senador Flores por últimos meses legislativos: “Necesitamos que el gobierno priorice”

El senador y presidente de la comisión de Salud, Iván Flores (DC) abordó esta jornada en Radio Duna la decisión del gobierno de declarar discusión inmediata para el proyecto de ley de eutanasia en el Senado.

Consultado al respecto, el parlamentario expresó en primera instancia que la decisión no le sorprende, ya que este “ es un proyecto que lleva 10 años en el Congreso, e independientemente de lo que piense cada uno en términos éticos, morales, filosóficos, teológicos, y toda una serie de cuestiones que son atendibles, hay que debatir lo”.

En esta línea, si bien valoró que el proyecto avance tras una década de discusión, cuestionó la urgencia puesta por el Ejecutivo, considerando los tiempos acotados que quedan para la discusión y los otros proyectos que también están pendientes.

“En términos legislativos reales, solamente quedan dos semanas desde diciembre -porque después entre Pascua y Año Nuevo hay semana regional- y el mes de enero, porque el mes de febrero hay receso parlamentario”, señaló.

“Entonces, en ese caso le hemos dicho al gobierno, ’ya no tienen tiempo, prioricen particularmente aquellos proyectos que están en segundo trámite’, como es este (Eutanasia), u otros que necesitan ser despachados, como para mi gusto, es el proyecto que a la ciudadanía más debería importarle, y al gobierno también, que es el proyecto que surge de la ley corta de isapres”, señaló.

En esto, el parlamentario apuntó a que le hubiese gustado que el Ejecutivo priorizara de mejor manera las urgencias, ya que “no se puede estar picoteando de todo cuando ya no tiene tiempo este gobierno, y por lo tanto le hemos dicho, priorice sus urgencias, conversemos lo que nosotros vemos que deben ser urgencias para satisfacción y beneficio a la ciudadanía, y trabajemos mañana, tarde, y si quieren de noche también, no hay ningún problema con esto, para que podamos cerrar”.

“Necesitamos que el gobierno priorice”, añadió.

En esto, Flores recordó que con cada cambio de administración se pierde tiempo, lo que afecta finalmente que se pueda avanzar.

“Lamentablemente en cada cambio de gobierno, el nuevo gobierno cree que todos los demás fueron idiotas, que todos los demás lo hicieron mal, que hay algo raro, y empiezan a revisar y perdemos un año (...) se pierde el primero y se pierde el último (...) entonces nosotros podemos tener buenas ideas, pero si estas ideas no son acompañadas con el gobierno, la verdad es que las conversaciones, las negociaciones se hacen recontra lentas”, señaló.

En este caso, señaló que espera que el gobierno priorice correctamente, “y si va a priorizar Eutanasia, la próxima semana despachar Modernización (ley corta de isapres), y entremos a discutir Eutanasia, independientemente de la postura que cada uno tenga”.

Sobre el proyecto de Eutanasia, destacó, “no es el proyecto del terror que entró hace 10 años atrás, es un proyecto muy acotado, muy preciso, que tiene una serie de resguardos, que hacen que esto sea solamente para pacientes que estén lúcidos, que padezcan una enfermedad grave, incurable, un estado terminal, y con todos los efectos paliativos de por medio”

.