Simpertigue espera que en el Senado “haya una mayor reflexión” en su AC y señala no tener “estrecha familiaridad” con Lagos y Vargas

El suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se refirió este domingo a la votación que se desarrollará en el Senado para definir la acusación constitucional en su contra. Además también descartó haber tenido “estrecha familiaridad” con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos en prisión preventiva en el contexto de la “trama bielorrusa”.

La tarde del lunes 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó unánimemente por 132 votos a favor la admisibilidad del libelo, que será votado este lunes 22 de diciembre por la Cámara Alta. De ser encontrado culpable, el abogado sería destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

“Lo que yo espero, digamos, que haya una mayor reflexión, equilibrio y desarrollo de los argumentos pudiera, y es lo que yo espero, que los senadores puedan valorar de una manera distinta lo que ha ocurrido porque, en mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad ”, señaló el abogado en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Por otro lado, Simpertigue también evaluó el sumario paralelo que enfrenta en la Corte Suprema. Este viernes, se conoció que el fiscal judicial de la Suprema cerró la fase de investigación de esta instancia, en la que se le acusa de “infracciones a la probidad” y “falta de prudencia”.

Consultado respecto a no haberse inhabilitado en la causa que enfrentaba a Codelco contra el consorcio chilenobielorruso Belaz Movitec, en la cual participaban como intervinientes Vargas y Lagos, Simpertigue primeramente señaló que no conocía de su participación en la causa.

“Lo que me están exigiendo, si es que se acoge ese argumento, es que yo haga gestiones previas para saber quienes eran los abogados, de qué causa se trataba y qué relaciones había entre los abogados y otros más”, explicó Simpertigue.

Enfatizando en su desconocimiento en la participación de Vargas y Lagos, Simpertigue explicó: “Tanto es así que yo le pedí al secretario de la Corte Suprema, que es ministro de fe, que me diera los audios de la audiencia para acreditar que yo no tomé conocimiento de quienes eran los abogados, porque en la causa a la que hacemos referencia, aparecía alegando el abogado Gabriel Silver y por otro lado un señor de apellido (José Manuel) Concha. Bueno, lo alegaron, luego vino la discusión, se tomó una decisión y para mí se acabó todo”.

En ese sentido, el suspendido ministro señaló que no conocía que Silber era socio de Lagos y Vargas. Además, descartó mantener “estrecha familiaridad” con los dos abogados actualmente en prisión preventiva.