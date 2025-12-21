SUSCRÍBETE POR $1100
    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que "el Consejo de Ministros se junta regularmente"

    Adicionalmente, el biministro de Economía y Energía afirmó que, dentro de 2025, "se ha aprobado la mayor cifra de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la historia".

    Sebastián Escobar F.
    El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que el actual gobierno entregará una economía en condiciones “mucho mejor dotadas de capacidades de crecer” al próximo Ejecutivo, al referirse al escenario económico que enfrentará la administración que asume el 11 de marzo.

    En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, el biministro expresó: “Sin lugar a dudas, va a entregar un gobierno mucho mejor dotado de capacidades de crecer que lo que heredó este gobierno”, señalando que la actual administración recibió una economía con alta inflación, elevado desempleo y un ajuste fiscal profundo por delante.

    En contraste, sostuvo que el período concluye con la inflación en niveles meta, mayor inversión y creación de empleo.

    Según detalló, “vamos a terminar con la inflación meta del Banco Central”, junto con una tasa de inversión que este año va a crecer en torno al 6 o 7%, de acuerdo con proyecciones del propio instituto emisor. A ello sumó la creación de 600 mil puestos de trabajo y el aumento de los salarios reales, lo que —indicó— ha impulsado el consumo interno.

    García añadió que “estos dos últimos años Chile ha crecido más que su crecimiento potencial” y que, además, se está elevando la tasa de crecimiento potencial, como fue expuesto en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre. “La capacidad de crecimiento de hoy es muy distinta a la que heredó este gobierno”, remarcó.

    Consejo de Ministros e inversión

    El debate por el rol del Consejo de Ministros en la aprobación de proyectos de inversión se instaló luego de las declaraciones del economista Jorge Quiroz, principal asesor económico del Presidente electo José Antonio Kast, quien afirmó que existirían iniciativas millonarias a la espera de una decisión política, planteando además que en el próximo gobierno todas las definiciones estarán supeditadas al crecimiento económico.

    Consultado por ese diagnóstico, García respondió directamente a esa lectura y descartó que exista un estancamiento en la toma de decisiones del Ejecutivo. “El Consejo de Ministros se junta regularmente, tenemos reunión el lunes para aprobar proyectos”, afirmó.

    García sostuvo que la información que maneja el Gobierno difiere de la expuesta por Quiroz respecto de proyectos detenidos solo a la espera de ese organismo. “No es esa la información que tengo”, señaló, precisando que durante este año se ha registrado un volumen inédito de aprobaciones.

    Durante este año se ha aprobado la mayor cifra de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la historia”, enfatizó el ministro, detallando que el monto aprobado alcanza los 3.500 millones de dólares. En esa línea, recalcó: “Nunca se han aprobado más proyectos que este año”.

    El ministro también apuntó a las proyecciones del sector privado para reforzar su argumento. “La Corporación de Bienes de Capital señaló que este año, en relación al año anterior, la proyección de inversiones aumentó en un 24%”, cifra que calificó como “extraordinariamente grande por donde se le mire”.

    Asimismo, García sostuvo que la dinámica de aprobación da cuenta de una voluntad activa del Ejecutivo por impulsar el crecimiento económico. “Eso da cuenta no solo de la eficiencia, sino que de la voluntad del gobierno de promover la inversión, porque esa es la fuente de generación de empleo”, afirmó.

    Finalmente, consultado sobre si el Consejo de Ministros continuará sesionando de aquí al cambio de mando, indicó que “nos reunimos con bastante regularidad”, aunque precisó que las fechas futuras aún no están definidas.

    Codelco y aumento de capital

    El ministro se refirió además a la toma de razón de la Contraloría General de la República del acuerdo entre Codelco y SQM, señalando que se trata de “una gran noticia” para el país, ya que permitirá un aumento significativo en la explotación del litio y una mayor captación de recursos para el Estado.

    Respecto de las observaciones del organismo contralor, explicó que Codelco debe mantener el 50% más uno de la propiedad y que, ante un eventual aumento de capital, “el único instrumento es contar con los recursos para concurrir al aumento de capital, si es que ocurriese”.

    García afirmó que mantener esa participación está “en el interés del Estado” y que el acuerdo permitirá que el país capte hasta el 85% de las rentas del negocio del litio a partir de 2031, calificando esos ingresos como “extraordinariamente significativos”.

