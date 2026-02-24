SUSCRÍBETE
    Política

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    El presidente del Partido Republicano señaló que las explicaciones entregadas desde La Moneda "difiere de lo que el sentido común nos podría decir".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, arremetió con dureza contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusando al Ejecutivo de mentir respecto al conocimiento que tenía el mandatario de las tratativas para concretar el proyecto chino de cable submarino que uniría Valparaíso con Hong Kong.

    Esto se da luego de que El Mercurio revelara que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, visó la concesión del proyecto el 27 de enero, pero se anuló el decreto dos días después, antes que estallara la polémica por la revocación de visa por parte de Estados Unidos al mismo Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

    En ese contexto, Squella aseguró que “una vez más al gobierno se le pilla mintiendo. El gobierno saliente y particularmente el Presidente (Gabriel) Boric con sus ministros más cercanos, no pueden desconocer que había un decreto ya firmado".

    El senador electo añadió que “es evidente que un tema tan sensible como el cable submarino llegó hasta oídos del Presidente de la República".

    En ese sentido, deslizó que parece “inverosímil” las explicaciones que se han entregado desde La Moneda en torno al tema. “El que acusen que no tenían conocimiento de que en menos de seis meses se había aprobado toda la tramitación de un proyecto tan significativo como este difiere de lo que uno, o que el sentido común nos podría decir”, arremetió Squella.

    Solicitud de comisión investigadora

    Durante el punto de prensa, Squella también planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados, una vez que vuelva del receso legislativo, inicie una comisión investigadora en torno al tema para conocer aspectos de la tramitación del proyecto, descartando iniciar una acusación constitucional.

    “Más que acusación constitucional lo que acá se necesita es información”, señaló Squella.

    El abogado cercano al presente electo José Antonio Kast sostuvo que “yo creo que los parlamentarios, particularmente la Cámara de Diputados, debiera tener a la vista la conformación de una comisión investigadora para que los ministros salientes, los funcionarios públicos que van a dejar sus cargos -más aún hay algunos de estos involucrados que forman parte de los amarres que ha hecho el mismo gobierno-, bueno, aprovechando esos amarres los diputados los debieran citar para que den sus versiones respecto a lo que ha sido esta tramitación".

    Más sobre:Arturo SquellaLa MonedaCableChina MobileGabriel BoricGobierno

