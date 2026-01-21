SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el líder republicano despejó la trama detrás de las bajas de Rodolfo Carter y Santiago Montt del gabinete de Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El presidente de republicanos y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, respondió esta mañana una de las principales dudas que dejó la nómina oficial del gabinete de José Antonio Kast: ¿Qué pasó con Rodolfo Carter y Santiago Montt?

    Y es que ambas figuras fueron consideradas para ser parte del equipo ministerial del republicano, pero por diferentes motivos, esos escenarios fueron descartados.

    Es así que en una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el líder republicano despejó la trama detrás de estas decisiones.

    En el caso del exalcalde de La Florida y ahora senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, que en algún momento se posicionó como el posible futuro ministro de Seguridad de Kast, no se avanzó para evitar tensiones, según explicó Squella.

    “La decisión que primó fue no tensionar, porque al final del día era tensionar la voluntad de los vecinos de toda una región (...) al final del día no era lo indicado si tú ponderabas todos los factores”, reconoció.

    “Se tomó una buena decisión y afortunadamente vamos a tener como compañero de banco en el Senado al futuro senador Carter”, sostuvo.

    Senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Ahora, en torno a la caída de Santiago Montt, que hasta ayer en las horas previas a la presentación del gabinete figuraba como el futuro ministro de Minería, Squella explicó que la empresa Andes Copper, en la que Montt se desempañaba como CEO, cometió un error al compartir un comunicado anunciado su renuncia para asumir próximamente como ministro.

    Siempre se dijo que acá había que esperar que se pronuncie el presidente y las especulaciones dieron paso hasta el punto de que una empresa termina haciéndose cargo de eso y publicando que una persona de sus filas (sale). Esos son temas que claramente que muestran una imprudencia enorme de esa empresa”, dijo.

    Además, explicó: “Siempre estuvo la alternativa de fusionar ministerios”.

    “Te garantizo que si es que en el fondo se hubiera optado por el camino de ir adelante con esa persona o con otra, el comentario sería, ‘bueno, pero no iban a fusionar algún ministerio, alguna señal de que el Estado puede administrarse de una manera más pequeña’. Bueno, ahí está”, continuó.

    “En el fondo tenemos una decisión tomada, creo que es una decisión acertada. En Daniel Mas está la responsabilidad de dos ministerios que son muy importantes, que es Economía y que es Minería, muy relacionados en la actividad económica”, cerró el republicano.

    Respuesta a la arremetida de Longueira

    Durante la mañana del martes previo a la presentación del gabinete, el extimonel de la UDI, Pablo Longueira, lanzó en este mismo programa una dura crítica contra el equipo ministerial de Kast.

    “Hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado. No voy a dar ejemplos”, dijo el exparlamentario.

    Consultado sobre este reproche en particular, Squella dijo: “Yo creo que lo que tiene fecha de vencimiento es analizar la política de hoy día con una mirada de los noventa. Eso es es algo que que tenemos que todos meternos en la cabeza".

    “Es importante en el fondo que que quienes estén tomando las decisiones respondan a a lo que está pasando hoy día en política y no con la mirada del pasado”, reforzó.

    Revisa la entrevista completa:

