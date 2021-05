Tensión en la DC: Rincón emplaza a Provoste a definir “disposición” presidencial y presidenta del Senado critica duramente a mesa de Chahin

“Quiero señalar que hace unos minutos he recibido un llamado del presidente DC (Fuad Chahin), que me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera que la junta nacional pueda definir entre la senadora Ximena Rincón y yo.”.

Estas fueron las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, mientras, en paralelo, se realizaba una de las instancias claves para la definición presidencial en el partido: la Junta Nacional en donde se proclamará a Ximena Rincón como la abanderada de la Democracia Cristiana para la carrera a La Moneda.

La tienda tenía programado, en un principio, convocar al cónclave durante la tarde de ayer. Sin embargo, éste fue pospuesto para “analizar” los resultados de las elecciones de este fin de semana -que fueron considerados como una derrota en el partido-, modificando los planes iniciales.

Es más, todo indicaba que la colectividad consideraba no inscribir en la primaria legal a la parlamentaria por el Maule -quien luego anunció que fue ella quien sugirió esta idea con el fin de “buscar una unidad amplia” en el sector-, lo que abría la posibilidad de que fuera la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien asumiera el desafío, dada su ascendente valoración en las encuestas.

Sin embargo, aquello había quedado zanjado anoche tras la reunión del Consejo Nacional de la DC. La instancia concordó unánimemente ratificar a Rincón como su abanderada y buscar también la aprobación para inscribir las primarias.

Con ello quedaba (casi) descartado el futuro de Provoste como carta presidencial. De hecho, Chahin aseguró en la mañana que lo que correspondía era proclamar a Rincón en vez de “seguir colocando un manto de duda sobre su figura”. Y que, además, “no hemos recibido ni una sola manifestación de que Yasna Provoste esté disponible para participar en la elección primaria”.

Pero las aguas volvieron a removerse pasadas las 17.00 horas de hoy -cuando se dio inicio a la Junta Nacional- y en voz de la misma Rincón: “Hoy quiero ser clara, muy clara y con toda sinceridad decirle a mi partido que no puedo representarlos bien si en forma directa o indirecta, y de forma permanente se establece un manto de dudas sobre las candidaturas del partido y hasta dónde llegan, mirando en simultáneo otras alternativas”.

“Por eso con mucha fraternidad quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a ir a una primaria de Unidad Constituyente, que lo diga con claridad y que sea esta Junta Nacional la que decida hoy mismo quien nos represente en dicha instancia pero sin espacio para dudas, sin ambigüedades”.

Y añadió que “esa fórmula está condenada al fracaso. Sí camaradas, o esta candidatura representa al todo el Partido con toda convicción o deja de tener sentido”.

“Así como ayer me sometí al mecanismo aprobado por esta Junta Nacional, hoy me vuelvo a someter a esta instancia partidaria para que se decida en forma definitiva y aglutine a la Democracia Cristiana en el desafío presidencial y parlamentario”, manifestó.

18 DE MAYO DE 2021/VALPARAISO La senadora Yasna Provoste, durante la sesión del Senado, cuando recibió la llamada del presidente de la DC, Fuad Chahin. (Foto: Leonardo Rubilar/Agencia Uno)

En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta abordó el tema: “Creo que este llamado (de Chahin) no hace más que constatar la total pérdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la DC ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”.

Agregando que “el país merece una oposición de verdad, seria y responsable. Sin embargo, algunos de los dirigentes de la DC sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsable a otros de sus errores que vienen de hace tiempo reiterándose. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible, sólo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también con el país”.

Las palabras de Provoste en contra de la directiva de la falange se suman a los cuestionamientos realizados ayer por el senador Francisco Huenchumilla, quien pidió que Chahin renunciara a su cargo.

Por otra parte, si bien reforzó que “he señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata”, afirmó que “en un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país”.

Si bien el tono de las palabras de la líder de la Cámara Alta fue duro, desde la DC no lo interpretaron como un “portazo”. Esta postura, incluso, fue ratificada después por el diputado Iván Flores.

“Ella lo primero que hace es cuestionar el mecanismo que nuestro presidente partidario ha definido para resolver este asunto. No se hacen así las cosas, colocando el liderazgo de Ximena Rincón frente al liderazgo de Yasna Provoste”, dijo, y añadió: “Lo que ha dicho (Provoste) es que hoy día la DC tiene una candidata que se escogió en primarias (...), pero hoy hay un escenario distinto que requiere de generosidad y claridad política, y lo que ella está diciendo es que, si bien reconoce esa condición y la candidata es Ximena Rincón, ella va a estar disponible si el partido se lo pide y si la oposición se lo pide”.

El diputado Iván Flores (DC) en un punto de prensa este martes, donde se refirió a los dichos de la presidenta del Senado, Yasna Provoste. (Foto: Agencia Uno)

En la misma línea, cercanos a la senadora por Atacama aseguraron que está llamando a la DC a que no “la acorralen”, y que si quieren que asuma el desafío presidencial que lo hagan por las vías correspondientes y no a través de esta forma.

Heraldo Muñoz ratifica su participación en primarias de oposición

Por otra parte, minutos previos a las declaraciones de la senadora Provoste, el timonel del PPD y presidenciable de la tienda, Heraldo Muñoz, ratificó su intención de ir a primarias.

“Reafirmo mi decisión de ir a una primaria legal lo más amplia posible. Haciendo todos los esfuerzos para representar una candidatura única del socialismo democrático”, dijo el líder del PPD.

“Durante toda mi vida, las convicciones han estado antes que los cálculos. La centroizquierda debe luchar y ser capaz de mantener sus convicciones, y proponerle al país un proyecto distinto de transformación, en paz y democracia en la primaria más unitaria posible”, continuó Muñoz, cuyo partido fue mencionado en horas de la mañana como uno de los que excluyó del proceso a Frente Amplio y Partido Comunista.

“Hemos escuchado la voz de la ciudadanía, el nuevo Chile que emerge habló fuerte. Hay mucho por hacer. Me empeñaré en iniciar un proceso hacia la conformación de un referente socialdemócrata verde que trascienda los partidos. Un espacio amplio de izquierda democrática que convoque a muchos independientes progresistas”, explicó el exministro en alusión a las elecciones del pasado fin de semana y de cara a las presidenciales.

“Gobernar en estos tiempos no será fácil, y se requerirá temple y convicción, experiencia y equipos, ideas y propuestas novedosas. Para ese desafío, seguimos disponibles”, concluyó Heraldo Muñoz.