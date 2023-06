Tohá responde a Diosdado Cabello quien llamó “bobo” a Boric: “Espero que esto no sea una excusa para no cumplir obligaciones internacionales”

Esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las duras palabras con las que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó al Presidente Gabriel Boric, luego de su intervención en la cumbre de presidentes sudamericanos, citada por el Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la ciudad de Brasilia.

En la reunión multilateral, donde también asistió el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el dueño de casa manifestó que se ha creado una “narrativa” sobre la falta de democracia en Venezuela, palabras que fueron refutadas por el Presidente Boric, quien afirmó que la violación de Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela “no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”.

Tras sus dichos, el diputado venezolano, Diosdado Cabello, emplazó al Mandatario llamándolo “bobo”. “Siempre en las fiestas hay un bobo, pero es un bobo con malas intenciones, es un bobo que fue a faltarle el respeto al presidente Lula y al pueblo brasileño. Ya no es necesario que la gente diga que trabaja para los gringos, ya es evidente que trabaja para los gringos”, dijo el chavista.

Al respecto, la ministra Tohá, en conversación con Radio Agricultura, fue consultada por las repercusiones que podrían generar las palabras del parlamentario venezolano, donde aprovechó de defender los dichos de Boric y manifestar que espera “que esto no sea una excusa para no cumplir las obligaciones internacionales” del país caribeño.

“Muchas veces los países no denuncian violaciones a los DD.HH. de otros países para no medir consecuencias de ellos, pero eso se vuelve un tema instrumental. Si a uno le dejan de importar los DD.HH. porque tiene otra preocupación que está subordinada, quiere decir que no son tan importantes”, partió diciendo la secretaria de Estado por el tema.

Respecto a las acciones que ha tomado Boric, en términos de relación bilateral, Tohá explicó que “el Presidente, al mismo tiempo de que hay situaciones de DD.HH. en Venezuela está nombrado un embajador para que ayude a facilitar con ese país el ponernos de acuerdo, para poder hacer los procesos de repatriación y de expulsión cuando sea el caso”.

“Nosotros esperamos que la voluntad que ha manifestado Venezuela sea verdadera, porque nunca en esa voluntad que han manifestado han dicho que está la condición de que el Presidente no vuelva a referirse a los DD.HH. Y no lo va a dejar de hacer el Presidente Boric, pero tenemos también obligaciones internacionales y Venezuela tiene obligaciones internacionales”, agregó.

Finalmente, reflexionó sobre la situación y manifestó: “Yo espero que esto no sea una excusa para no cumplir estas obligaciones internacionales y que el embajador (de Chile en Venezuela, Jaime) Gazmuri ayude a facilitar que logremos seguir avanzando en esto, porque hemos tenido unos progresos en los últimos meses, ojalá que no se pierdan”.