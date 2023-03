Tohá revela ante el Congreso operativo policial en Temucuicui que terminó con heridos y dos detenidos

Este martes el Congreso aprobó una nueva prórroga del Estado de Excepción constitucional que rige en la Macrozona Sur del país. Dentro de este marco, un acalorado debate se dio en la sala de la Cámara de Diputados respecto a los esfuerzos que el gobierno ha llevado adelante para enfrentar la violencia en la zona.

Es así como diputados de oposición emplazaron al gobierno a intervenir la Comunidad de Temucuicui y aseguraron que el actual Estado de Excepción no estaba dando los frutos necesarios, esto a raíz de los últimos hechos de violencia que se han visto en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Dicha situación generó la molestia de la ministra del Interior, Carolina Tohá quien reveló que durante las últimas semanas hubo un operativo policial en la comunidad Temucuicui, Región de La Araucanía, y aseguró que el actual Estado de Excepción era más efectivo que el del gobierno anterior aplicado durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Operativo en Temucuicui

Pero Tohá también dio cuenta en la sala de un operativo policial que se realizó, según detalló, la semana pasada en la comunidad de Temucuicui.

“Se ha hablado varias veces aquí, y a veces me desconcierta este debate, se ha hablado de por qué no se entra a Temucuicui. A Temucuicui efectivamente se entró en el gobierno anterior y hubo que salir arrancando con un policía muerto y aquí la semana pasada se entró a Temucuicui, no hubo ningún muerto, hubo heridos y hubo dos detenidos. Para tomárselo bien en serio, porque esto no es broma. Y probablemente la solución no va a ser entrar y agarrarse a balazos”, comenzó diciendo.

Operativo en Temucuicui en diciembre de 2021.

“Pero cuando hay un reclamo de un propietario que tiene un predio donde se está estrellando una cosecha y se sabe que se está desarrollándose ese delito infraganti, la policía intervino. Y el resultado de esa intervención fue primero que se requisó una cosecha y la segunda vez que hubo una reacción, hubo un ataque, situación que tratamos de evitar a toda costa (...) Mucha de la violencia de estos días son también reacciones a esa actuación que se tuvo ahí, que no las queremos. No estamos aquí para decir ‘vamos a hacer eso todos los días’, porque probablemente escalaríamos la violencia, no la bajaríamos, pero a veces hay que hacerlo, como aquí”, complementó la jefa de gabinete.

Tohá entregó más detalles y aseguró que a Temucuicui “entró la policía, entró dos veces. La primera vez requisó la cosecha, la segunda vez requisó máquinas y generó detenidos y hubo enfrentamientos y hubo heridos”.

Dicha situación generó la molestia de algunos legisladores de derecha, quienes empezaron a gritar desde respondiéndole a Tohá: “Es falso” y “diga la realidad, ministra”.

Finalmente, la jefa de gabinete emplazó a un grupo de diputados que en sus intervenciones acusaron al gobierno de estar financiando grupos violentos con su actuar. “Que no se venga a esta sala a decir que el gobierno está gastando plata en financiar a los grupos, el gobierno está gastando plata en combatir la violencia. Y hemos tenido resultados que antes no se habían tenido. Ahora, ¿son óptimos? No, pucha que falta, pero miremos los datos. Sin duda podríamos hacerlo mejor”, cerró.

Comparación Estados de Excepción

Es así que Tohá comenzó diciendo, a raíz de consultas sobre cuándo podría haber una desescalada del Estado de Excepción que “no consideramos que este sea un momento apropiado ni siquiera para evaluarlo, porque el verano siempre es la peor época de la violencia en esta zona. La violencia que hemos tenido este verano es superior a la que teníamos en enero, diciembre, octubre y noviembre, pero es inferior a la que teníamos el año pasado”.

“¿El verano ha sido duro? Ha sido duro (...) Se dicen palabras como muy resonantes, pero si nos importa realmente La Araucanía, la provincia de Arauco y del Biobío, trabajemos en profundidad”, agregó.

En esa línea la titular de Interior afirmó que “aquí se ha hablado de que esto no ha servido para nada. Yo quiero dar números acá, que no son nuestros, son número de Carabineros, Fiscalía y Tribunales. Son de organismos que no tienen ninguna razón para preferirnos a otro gobierno, no tienen ningún compromiso con esta administración. Y los números dicen en este estado de excepción que ‘no ha servido para nada, que no hemos logrado nada, que no nos importa’, la realidad es que este Estado de Excepción respecto al anterior al que se llevó adelante en el gobierno del Presidente Piñera donde supuestamente no se ponían estas restricciones que se ha hablado aquí a las FF.AA. que no tienen ninguna restricción, ninguna limitación dentro del marco de la ley”.

“Y los datos qué nos dicen. Si comparamos el periodo de Estado de Excepción del actual gobierno con el del gobierno anterior, tenemos, en inmuebles incendiados 57% menos de inmuebles incendiados, tenemos 63% menos de camiones incendiados, 33% menos predios usurpados. Ahora, ¿eso significa que estamos bien? No”, agregó.

Tohá declaró también que “durante el transcurso de este Estado de Excepción se han presentado 150 querellas, de las cuales se han obtenido 202 condenas. En el mismo periodo, año 2021, en el gobierno anterior, ¿cuántas condenas se obtuvieron? 108, la mitad casi. Entonces, yo pediría, si queremos ahondar lo que pasa en la zona y cómo enfrentarlo, que vayamos a los datos, que vayamos a la evidencia”.