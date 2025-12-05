Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

Esta semana, un correo electrónico llegó a la secretaría del tribunal supremo de la Democracia Cristiana (DC). El emisor era el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde China.

Escribió el mensaje a días de que el tribunal supremo (TS) de la colectividad decidiera suspender -como medida cautelar- su militancia, a raíz de la reunión que sostuvo en su casa con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, en desmedro de Jeannette Jara, la abanderada de la DC.

De acuerdo con quienes accedieron a la información del correo, Frei solicitó más plazo para emitir sus descargos frente a la denuncia que recibió por parte de la directiva nacional de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, que terminó por poner pausa a su militancia en la colectividad que fundó su papá, Eduardo Frei Montalva, y de la que él mismo fue presidente.

Frei argumentó que ha estado en China la última semana, en reuniones del Club de Madrid, del que forma parte; y que, por lo mismo, la diferencia horaria entre el gigante asiático y Chile -además de las restricciones de internet- le ha imposibilitado defenderse.

El tribunal supremo (TS) de la colectividad, que sesionó de forma telemática el jueves por la noche, accedió al requerimiento y le otorgó diez días hábiles para presentar sus descargos una vez que llegue a territorio nacional. Se espera que el expresidente regrese este 6 de diciembre.

El hecho de que Frei respondiera sorprendió a la dirigencia democratacristiana. El expresidente ya había llegado al TS anteriormente por sus otros desmarques con la colectividad, como cuando apoyó el “Rechazo” en 2022 y cuando respaldó a Jaime Bertín (independiente) y Maximiliano Luksic (independiente, cercano a la UDI) como candidatos a alcalde el año pasado. Esas veces optó por no enviar una presentación al tribunal.

Como pidió más plazo, en el partido ven probable que esta vez el expresidente sí emita sus descargos para defender su militancia en la DC, partido del que ha dicho públicamente que no renunciará.

En paralelo, la disidencia a la directiva de Huenchumilla ha tomado acciones propias en favor del exmandatario. El presidente de la DC en la Región Metropolitana, Rodrigo Albornoz, advirtió la semana pasada que la suspensión de la militancia de Frei sería inconstitucional. Esto, argumentó, porque “se está vulnerando el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural, no por comisiones especiales”. Según el abogado, la denuncia debió pasar primero por un tribunal regional.

El día que Huenchumilla y su mesa presentaron la denuncia, el timonel argumentó: “La pregunta es: ¿alguien por el hecho de haber sido Presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? (...) Como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y a lo largo de su historia”. Por su parte, la secretaria nacional DC, Alejandra Krauss, pidió que el TS aplique “las más altas medidas disciplinarias que correspondan” contra el expresidente.

Suspensión de militancia a alcalde Gatica

Frei no es el único dirigente en la mira del TS. El 26 de noviembre el organismo tomó la decisión de suspender -de forma preventiva- la militancia del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y de su directora de Desarrollo Comunitario, Paz Foitzich. Eso, según se desprende de la resolución del organismo, a raíz del apoyo que dieron a Miguel Ángel Calisto, exmilitante DC, como candidato a senador por Aysén.

En el entorno del jefe comunal aseguran que también pesó la cercanía que él evidenció con la candidatura de Evelyn Matthei.