VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    A petición del exmandatario, el TS resolvió darle 10 días hábiles más para dar su versión ante la denuncia que recibió por juntarse con Kast. En la DC hay sorpresa, pues él ya había sido acusado de desmarques antes, pero no había evidenciado interés en responder.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Eduardo Frei. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Esta semana, un correo electrónico llegó a la secretaría del tribunal supremo de la Democracia Cristiana (DC). El emisor era el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde China.

    Escribió el mensaje a días de que el tribunal supremo (TS) de la colectividad decidiera suspender -como medida cautelar- su militancia, a raíz de la reunión que sostuvo en su casa con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, en desmedro de Jeannette Jara, la abanderada de la DC.

    De acuerdo con quienes accedieron a la información del correo, Frei solicitó más plazo para emitir sus descargos frente a la denuncia que recibió por parte de la directiva nacional de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, que terminó por poner pausa a su militancia en la colectividad que fundó su papá, Eduardo Frei Montalva, y de la que él mismo fue presidente.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Frei argumentó que ha estado en China la última semana, en reuniones del Club de Madrid, del que forma parte; y que, por lo mismo, la diferencia horaria entre el gigante asiático y Chile -además de las restricciones de internet- le ha imposibilitado defenderse.

    El tribunal supremo (TS) de la colectividad, que sesionó de forma telemática el jueves por la noche, accedió al requerimiento y le otorgó diez días hábiles para presentar sus descargos una vez que llegue a territorio nacional. Se espera que el expresidente regrese este 6 de diciembre.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El hecho de que Frei respondiera sorprendió a la dirigencia democratacristiana. El expresidente ya había llegado al TS anteriormente por sus otros desmarques con la colectividad, como cuando apoyó el “Rechazo” en 2022 y cuando respaldó a Jaime Bertín (independiente) y Maximiliano Luksic (independiente, cercano a la UDI) como candidatos a alcalde el año pasado. Esas veces optó por no enviar una presentación al tribunal.

    Como pidió más plazo, en el partido ven probable que esta vez el expresidente sí emita sus descargos para defender su militancia en la DC, partido del que ha dicho públicamente que no renunciará.

    En paralelo, la disidencia a la directiva de Huenchumilla ha tomado acciones propias en favor del exmandatario. El presidente de la DC en la Región Metropolitana, Rodrigo Albornoz, advirtió la semana pasada que la suspensión de la militancia de Frei sería inconstitucional. Esto, argumentó, porque “se está vulnerando el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural, no por comisiones especiales”. Según el abogado, la denuncia debió pasar primero por un tribunal regional.

    El día que Huenchumilla y su mesa presentaron la denuncia, el timonel argumentó: “La pregunta es: ¿alguien por el hecho de haber sido Presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? (...) Como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y a lo largo de su historia”. Por su parte, la secretaria nacional DC, Alejandra Krauss, pidió que el TS aplique “las más altas medidas disciplinarias que correspondan” contra el expresidente.

    Suspensión de militancia a alcalde Gatica

    Frei no es el único dirigente en la mira del TS. El 26 de noviembre el organismo tomó la decisión de suspender -de forma preventiva- la militancia del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y de su directora de Desarrollo Comunitario, Paz Foitzich. Eso, según se desprende de la resolución del organismo, a raíz del apoyo que dieron a Miguel Ángel Calisto, exmilitante DC, como candidato a senador por Aysén.

    En el entorno del jefe comunal aseguran que también pesó la cercanía que él evidenció con la candidatura de Evelyn Matthei.

    Más sobre:José Antonio KastPolíticaDCLa Tercera PMDemocracia CristianaEduardo Frei Ruiz-Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones
    Chile

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

    La condena que cuestiona al sistema
    Negocios

    La condena que cuestiona al sistema

    Daza destaca la necesidad de explotar el cobre en Argentina y asegura una generación de riqueza inédita

    X sufre uno de los mayores golpes regulatorios en Europa por incumplir obligaciones de transparencia

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más
    El Deportivo

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más

    Más de 85 juicios en curso y millonarias demandas: el polémico cierre de la Corporación Santiago 2023

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Anuncian los ganadores del Premio a la Música Presidente de la República 2025: Saiko lidera en categoría Popular

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?
    Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola