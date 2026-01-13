Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

El 9 de octubre de 2025, la senadora María José Gatica informaba que debería ausentarse de sus laborales parlamentarias por un tiempo, para recuperarse tras una intervención quirúrgica a raíz de un diagnóstico de cáncer de mama.

Y esta jornada, la legisladora de Renovación Nacional (RN) -que continúa en tratamiento por la enfermedad- reapareció en el Congreso para retomar sus labores parlamentarias, ocasión en la que aprovechó de agradecer a Dios por el avance de su recuperación, así como a todas aquellas personas -incluidos sus colegas senadores- que le expresaron su apoyo durante este complejo período.

En su primera intervención en la Sala, la senadora por la Región de Los Ríos manifestó: “ Señor Presidente, quiero agradecer, por su intermedio, los múltiples llamados de apoyo de mis colegas, y especialmente de las personas de mi región, que durante este difícil momento me sostuvieron con sus oraciones. Hoy, gracias a Dios, estoy en tratamiento, agradecida de cada día y de cada nuevo desafío” , expresó.

Asimismo, solicitó autorización para ponerse de pie y manifestar públicamente su fe y gratitud. “Pido permiso para dar gloria a Dios, porque gracias a Él estoy aquí hoy, y agradecer desde este Senado”, señaló, invitando a los presentes a acompañarla en el gesto.

En este marco, además, la senadora Gatica acudió también a la capilla ecuménica del Congreso, donde el capellán evangélico, Manuel Vargas, realizó una oración de agradecimiento por su retorno.