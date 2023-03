Vallejo y rechazo del Presidente Boric a reforma tributaria de Piñera en 2019: fue por “disminuirle los impuestos a los más ricos” y “hacer un sistema tributario más regresivo”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió esta jornada a un tuit publicado por el Presidente Gabriel Boric en 2019, donde dio sus argumentos para votar en contra de la reforma tributaria que presentó ese año el expresidente Sebastián Piñera y que, durante esta jornada, ha sido objeto de comentario por algunos políticos, luego de que el Mandatario responsabilizara al Congreso, especialmente a la oposición, de que la reforma tributaria de su administración fuera rechazada en la Cámara de Diputados.

De esta forma, en ese entonces el actual Jefe de Estado argumentaba en su cuenta de Twitter porqué votó en contra: “El ministro (de la Segpres, Gonzalo) Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos del gobierno es “obstruccionismo”. Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción”.

Vallejo, quien también votó en contra del proyecto en esa oportunidad, explicó los argumentos que tuvieron junto a Boric para rechazar la iniciativa: “El problema del rechazo o aprobación de la idea de legislar, no es un problema en si mismo, tiene que ver con que idea matriz tú rechazas. Si tú no estás de acuerdo con la idea matriz, que en este caso era en el gobierno del Presidente Piñera de disminuirle los impuestos a los más ricos y hacer un sistema tributario más regresivo del que tenemos, por cierto que uno manifiesta legítimamente y transparentemente que no está de acuerdo con ese principio fundamental”.

En este sentido, explicó la diferencia que tuvo ese episodio con lo sucedido este miércoles en la Cámara Baja, cuando el proyecto de ley de la actual administración solo logró 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Así, quedó en jaque el financiamiento del programa del Presidente Gabriel Boric, ya que -según lo que se ha dicho desde el Ejecutivo- estos recursos eran necesarios para poder cubrir la mitad de éste.

“Aquí lo que se ha puesto en cuestión por parte de la oposición no es estar en contra de la idea matriz de un sistema más progresivo, que permita recaudación para ayudas sociales, eso no es lo que se ha dicho públicamente; lo que se ha dicho públicamente es que la reforma es mala en su contenido y técnica, no en su idea matriz. Entonces, si el argumento es que tiene fallas, no se justifica que le cierres la puerta y le aprietes la cadena a la idea de legislar un sistema tributario más progresivo”, aseveró la titular de la Segegob en Canal 13.

Sin embargo, a pesar de la dura derrota que significó el rechazo a una de las propuestas más importantes de la administración del frenteamplista, la ministra Vallejo afirmó que aún quedan tres años de gobierno y que “vamos a seguir trabajando en buscar los caminos que sean necesarios a través del diálogo y los acuerdos para encontrar las soluciones para la gente”.

“Más allá de la lectura política, las lectura de las consecuencias para la gente es importante también hacerla ver. La reforma tributaria, más allá de lo que uno podría señalar técnicamente que se podía mejorar, lo que buscaba por idea matriz era recaudar de los que más tenían para poder financiar el aumento de la PGU, las comisarías, la reducción de las listas de espera, etc”, indicó la vocera de gobierno.

Asimismo, la ministra de la Segegob fue enfática en señalar que “aquí no hay una derrota para nosotros, porque seguimos gobernando” y que, de haberse aprobado la reforma tributaria, incluso los ministros de Estado tendrían que pagar más impuestos.

Vallejo indicó que la gente fue la más afectada, “porque aún hay pensionados que están esperando el aumento de su PGU. Esta posibilidad de haberla aumentado en un próximo año, se posterga por el retraso de una discusión tan importante”. A pesar del duro revés por la negativa de la Cámara Baja, la vocera indicó que el gobierno seguirá trabajando en otras reformas -pensiones, salud, estrategia nacional del litio, entre otras- para “tener un país que alcance el desarrollo tan esperado para nuestros compatriotas”.

Negociación con la oposición

Si bien la reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados, el gobierno tiene la posibilidad de insistir con ella en el Senado, donde necesitan 2/3 de los votos para aprobarla, por lo que necesitarán respaldos desde la oposición, desde donde algunos sectores -como de Republicanos y desde RN- ya anticiparon que no votarán a favor de esta iniciativa.

Al ser consultada sobre si la administración del frenteamplista negociará con la oposición, la ministra Vallejo señaló que “siempre hemos estado disponibles a dialogar y generar acuerdos con los sectores de la oposición y eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho y que hemos demostrado ser capaces de hacer”.

“Lo hicimos con el proyecto de las 40 horas, presentamos como gobiernos varias indicaciones que fueron respaldadas transversalmente a propósito de diálogo que hicimos con el mundo empresarial, sindical y la oposición, y logramos un avance sustantivo con sectores de la oposición en el Senado para un darle avance a las 40 horas. No pueden poner en duda que haya disposiciones y nosotros lo hemos señalado desde el día uno con la reforma tributaria, lo reiteramos en nuestras declaraciones, se lo reiteramos a los parlamentarios, el ministro Marcel -Hacienda- y la ministra Uriarte -Segpres- hablaron con todos y cada uno de los parlamentarios”, agregó la titular de la Segegob.

Desde el Ejecutivo afirmaron que la idea matriz de la reforma -principio tributario- no es modificable. “Yo misma señalé a nombre del gobierno que había disposición siempre y cuando lográramos mantener el principio de justicia tributaria, es decir, que los que tienen más, paguen más, y que logremos la recaudación que se requiere para cumplir con el aumentar las pensiones, financiar más comisarias, etc”, dijo Vallejo.

Cambio de Gabinete

Este viernes, el Jefe de Estado anunciará su segundo cambio de gabinete a horas de su primer aniversario en el poder, el que estará marcado por la salida de la actual ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y el rearme de la Cancillería.

Al ser consultada si aún existía la posibilidad de que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dejará la cartera por el altercado que tuvo con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV) Viviana Delgado, en dependencias del Congreso, Vallejo afirmó que “no me corresponde a mí hacer esa evaluación, le corresponde al Presidente de la República hacer la evaluación de sus equipos y es él quien determina los tiempos y las formas de esos ajustes o cambios de gabinete”.

Finalmente, y si el episodio con el titular de Educación fue una “razón” para que se haya rechazado la reforma tributaria, la vocera de gobierno enfatizó en que “lo de la reforma tributaria, atribuirlo a un altercado por acá, o si me gusta un ministro o no, es de una irresponsabilidad tremenda. La votación en el Congreso tiene que ver con lo que se plantea en la sala al momento de votar”.