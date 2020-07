“Yo no puedo estar en un partido donde te amenacen por cómo votar”: Senador Moreira arremete contra la UDI y emplaza a Lavín por retiro de fondos AFP

“No me gusta que me presionen, que me amenacen, pero la verdad que más allá de una reflexión responsable sobre cómo yo voy a votar, ésta es una amenaza muy inconveniente porque nos deja a nosotros en una posición bastante complicada”.

Así, molesto, reaccionó el senador Iván Moreira (UDI) ante la determinación de su partido de pasar a cinco diputados (entre ellos a su hermano Cristhián Moreira) al Tribunal Supremo (TS) por haber votado a favor ayer miércoles el proyecto que permite el retiro de un 10% de los fondos de pensiones de las AFP.

En una reunión de emergencia convocada por la presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe tras la votación en la Cámara que significó una nueva dura derrota para el gobierno, la comisión política del partido sesionó de para definir qué harían con los parlamentarios que apoyaron la iniciativa. Es así como cerca de las 2.00 de este jueves se conoció la determinación de que los legisladores Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Álvaro Carter, Christián Moreira y Virginia Troncoso fueran pasados al TS pidiendo “las máximas sanciones” por su actuar.

“Yo no puedo estar en un partido donde te amenacen por cómo votar”, indicó Moreira en el matinal de Chilevisión. “Porque yo no veo en ninguna parte de los principios de la UDI que diga que haya que defender a las AFP. Así que esto no es cuestión de los principios. Aquí somos un partido que siempre ha defendido la libertad individual. Son las personas las que tienen que tomar la decisión”, agregó el senador por la Región de Los Lagos.

“Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de sacar el 10%, porque esa gente va a perder su plata, el gobierno nunca va a responder por ella, el gobierno tiene que endeudarse y ahora el gobierno tiene hoy una meta tremendamente grande. Porque esto que hizo la UDI lesiona nuestra convivencia, nos pone entre la espada y la pared. Y como que hoy te están obligando, con lo que están haciendo, a votar de una determinada manera”.

Moreira indicó, además, que el próximo martes dará a conocer cómo votará el proyecto de retiro de fondos cuando ésta se vea en la sala del Senado. “Por eso voy a conversar con dirigentes importantes, antiguos de mi partido y tomaré una decisión sobre mi votación”, sostuvo.

“Aquí estamos pasando a llevar la Ley de Partidos Políticos, no hay órdenes de partidos políticos. Que me indiquen donde está una cuestión de principios que se hayan violado de la declaración de la UDI. Están tratando de acomodar una situación. Y si hubiesen querido, obviamente en los partidos pueden haber castigos y ¿cuáles son los castigos? La comisión electoral del partido. Si encuentran que un diputado o senador se ha apartado de la línea del partido, del modelo que defiende la UDI, bueno, no lo lleven a la reelección, están en su derecho. Pero venir a pasarlo a llevar al Tribunal Supremo no es para que te tiren las orejas, es para expulsarte y eso es inaceptable”.

Emplazamiento a Lavín

Pero las críticas a la UDI no fueron lo único que dijo Moreira esta jornada, ya que también emplazó al alcalde de Las Condes y carta presidencial del partido, Joaquín Lavín, respecto indicar su postura sobre este proyecto.

“Para mí sí que hay una opinión muy importante, yo quiero saber la opinión de nuestro candidato presidencial Joaquín Lavín. Si él considera correcto que a dos personas o a tres personas que votaron a favor de este proyecto del retiro del 10% para ayudar a los chilenos que están sufriendo, corresponde que lo pasen al TS a esos parlamentarios”, indicó.

Para añadir: “Y la segunda pregunta a nuestro candidato presidencial Joaquín Lavín, qué opina él de este 10%, cómo votaría él en el Congreso si tuviera la posición en la que nos dejaron a nosotros los senadores, amenazados y presionados. Si él es nuestro líder, si es nuestro candidato presidencial, tiene que orientarnos, pero me parece nefasto lo que se ha hecho”.

Finalmente el senador emplazó al Ejecutivo a entregar mejores propuestas para la clase media. “El gobierno tiene que subir un poco más la puntería. Si para el gobierno esto es clave, si para el gobierno y un sector que dirige los destinos de nuestro país, si para ellos encuentran de que esta medida trae efectos colaterales, el retiro del 10% en la banca, en la empresa, en la bolsa y el país puede venirse abajo, bueno hay una medida extrema que tomar, se endeuda el gobierno y entrega mejores recursos. Nadie está pidiendo una cosa excesiva. Pero el gobierno tiene que volver a escucharnos”, concluyó.