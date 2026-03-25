AFP apuestan por Juan Benavides para el directorio de Santander y postulan a Raimundo Monge en Itaú

Las AFP vuelven a la carga este año de cara a la junta ordinaria de accionistas que realizará el banco Santander Chile el 28 de abril, pues esperan lograr elegir a un director en la mesa del banco de capitales españoles. La última vez no lo consiguieron.

Según fuentes que tienen conocimiento de la designación, las AFP apostarán por Juan Beavides Feliú para llegar a la mesa del banco de capitales españoles. El ejecutivo se inscribió en el registro de directores de las AFP en enero de 2025.

Benavides fue presidente de Codelco (2018 y 2022) durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como gerente de CMR Chile (1995-2004) y luego fue gerente general corporativo de Falabella (2004-2012). Más tarde fue director de Inversiones La Construcción (ILC), presidente de AFP Habitat y presidente de Icare.

Desde 2024 el ingeniero comercial y contador auditor es director titular independiente en Molibdenos y Metales (Molymet). Uno de los primeros trabajos que tuvo Benavides al iniciar su carrera profesional fue como gerente adjunto de sucursales y como subgerente de riesgo empresas en el banco Sudamericano (1982-1985, hoy Scotiabank). Ahora, más de cuatro décadas después, podría volver a la banca.

A febrero, las AFP tenían US$1.680 millones invertidos en Santander Chile, lo que equivale al 10,08% de la propiedad. Esa participación es justo lo que necesitan para conseguir posicionar a un director en la mesa. De hecho, en la última renovación de directorio realizada en 2023 todos los miembros resultaron electos con poco menos que eso.

En esa ocasión, las AFP postularon al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, como candidato a director del banco, pero no resultó electo. Entonces, las administradoras tenían el 7,66% de la propiedad de Santander Chile.

La mesa del Santander es integrada por nueve directores titulares y dos suplentes. En total, hay siete miembros independientes. Y esta semana hubo novedades: Claudio Melandri renunció a la presidencia y en su lugar asumió el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente.

El resto del directorio de Santander hoy lo componen Orlando Poblete, María Olivia Recart, Félix de Vicente, Ana Dorrego, Blanca Bustamante, Lucía Santa Cruz y José Francisco Doncel. En calidad de suplentes se encuentran Juan Pedro Santa María y Alfonso Gómez.

La apuesta en Itaú

Por otro lado, las AFP decidieron postular a un histórico exejecutivo del banco Santander Chile para ser director titular independiente del banco Itaú. Pero probablemente tendrán que pelear por el cupo.

Se trata del ingeniero comercial Raimundo Monge Zegers, quien estuvo por 27 años en el Grupo Santander, donde desempeñó funciones ejecutivas (1990-2017), como gerente general y como director corporativo de planificación estratégica y financiera, pero también fue director suplente y titular (1996-2018) del banco de capitales españoles.

Las administradoras ya realizaron la postulación oficial de Monge para el directorio de Itaú, de cara a la junta ordinaria de accionistas que realizará la compañía el 9 de abril. El ejecutivo se inscribió en el registro de directores de las AFP recién el pasado 13 de marzo.

Pero esto ocurre en un contexto en que las AFP tenían invertidos US$310,99 millones a febrero en el banco de capitales brasileños, lo que equivale al 5,67% de la propiedad, mientras que la cifra repartidora para elegir un miembro del directorio es 12,5%.

Por eso, no está del todo claro que Monge resulte electo, pero de todas formas las gestoras estiman que hay posibilidades de que puedan llegar con un director a la mesa donde hoy no tienen un representante.

Itaú tiene un directorio que está compuesto por siete miembros titulares y una suplente. En calidad de titulares hay dos directores independientes, que son Gustavo Ortiz y el abogado Octavio Bofill. Ortiz ingresó en enero, tras la renuncia de Kevin Cowan debido a su incorporación como consejero del Banco Central.

Los directores titulares restantes en Itaú son Ricardo Villela (presidente), Gabriel Moura (vicepresidente), Diego Fresco, Matías Granata y Pedro Lorenzini. En calidad de suplente está Azucena María Arberleche.

Además de su paso por Santander, Monge ha sido director en Transbank (2019-2021), Nexus (2021-2022), y actualmente está en la mesa de Clínica Universidad de los Andes. Entre sus posiciones ejecutivas, destaca su paso como director general del ESE Business School (2017-2024) de la Universidad de Los Andes; y por el Banco Central (1982-1990), primero trabajando en la Dirección de Estudios y luego en la Dirección de Operaciones.