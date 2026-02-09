Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año

El Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) volvió a caer por cuarto mes consecutivo y aceleró su baja, según los datos reportados por el Banco Central.

La medición, que considera el “promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile”, bajó un 9,8% en su variación a doce meses, su mayor caída desde abril del 2025 (10,19%).

Así, la última vez que el índice registró un avance fue en septiembre del año pasado. Hace cuatro meses, el índice avanzó 8,92%, su mayor avance en un poco más de 3 años. En abril de 2022, la medición subió un 22,89%, de acuerdo con datos del Banco Central.

Además, el Índice de Avisos Laborales de Internet anota cuatro meses consecutivos de retrocesos luego de otros cuatro meses con avances.

De esta forma, la medición llegó a 65,1 puntos, su mayor nivel desde octubre de 2025 y el enero más débil desde que se tiene registro (2017).

En perspectiva sobre el desempeño del índice en enero, este sería el quinto enero consecutivo donde el Índice de Avisos Laborales de Internet cae en doce meses, siendo su mayor baja, solo considerando los meses de enero hasta 2018, desde enero de 2024 (14,76%).

El último reporte de empleo

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a fines de enero, la tasa de desempleo se ubicó en 8% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

Este 8% es la menor tasa de desempleo desde el trimestre noviembre-enero de 2025. Con este dato, el promedio de esa variable en el año se sitúa en 8,5%, mismo promedio registrado en 2024.

En cuanto a la creación de empleo, los registros del INE muestran que se aceleró, subiendo 1,8% anual, lo que se traduce en que se generaron 167.211 puestos de trabajo. Esta es, además, la mayor alza desde el trimestre agosto-octubre del 2024

Sin embargo, la segunda lectura que se le hace a esta cifra es que, de ese total, 86.840 fueron informales, lo que se traduce en un alza de 3,5% anual, el mayor aumento desde julio-septiembre del 2024. Con esto, más de la mitad de los empleos creados son informales.

Así, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,7% y 25,4%, con variaciones de 0,3 pp. y 0,6 pp., respectivamente. Además, la cifra muestra que se crearon 80.370 empleos formales, siendo la mas baja desde abril del 2021, en plena pandemia.