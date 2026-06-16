Bolsa de Santiago avanza y el dólar cae previo a decisiones sobre tasas de interés.

El optimismo tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán seguía dando algo de respaldo a las bolsas internacionales y a las monedas de mercados emergentes, mientras se consolidaba el descenso en los precios del petróleo.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,28% a 10.909,41 puntos, recuperándose tras haber caído 0,41% en la sesión anterior.

“El petróleo sigue bajando por señales de apertura parcial en el estrecho de Ormuz, lo que podría normalizar el tráfico y estabilizar precios entre US$70-US$80 el barril si se firma el acuerdo y se desbloquea la zona. El dólar retrocede por menor incertidumbre tras haber sido refugio durante el conflicto, pero factores como la subida de tasas en Japón y declaraciones de bancos centrales pueden generar movimientos. Localmente, la bolsa cayó (ayer) por el conflicto y sus efectos, y esta semana el mercado estará más tranquilo, atento a anuncios de bancos centrales y rebalanceos en Chile”, dijo Jorge Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

En Wall Street, en tanto, después de los fuertes aumentos anotados en la sesión anterior los principales indicadores tenían un comportamiento mixto, en medio de tomas de utilidades.

Así el selectivo S&P 500 caía un leve 0,1%, el promedio industrial Dow Jones avanzaba 0,62% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,75%.

Reuniones de política monetaria

Ahora los inversionistas están atentos a la reunión de política monetaria del Banco Central y de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El consenso de los analistas es que el Banco Central mantendrá las tasas de interés en un anuncio que se realizará esta tarde después de la 6, dos horas después del cierre del mercado, mientras que para mañana también se espera una mantención de las tasas de referencia por parte de la Fed.

Sin embargo, en ambos casos los inversionistas estarán pendientes de las definiciones respecto a las perspectivas de la política monetaria, en un escenario en que las menores expectativas para la inflación producto del posible fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán podría limitar las presiones hacia la política monetaria a nivel mundial.

Dólar y cobre

En tanto en el mercado cambiario, el dólar retrocedía en medio de un avance en el valor del cobre, la principal exportación del país y el debilitamiento de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense descendía $3,21 a $886,79, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

“El principal impulso para el peso chileno proviene nuevamente del mercado de materias primas. El cobre alcanzó niveles cercanos a los US$6,50 por libra durante la madrugada, aunque posteriormente encontró resistencia técnica y corrigió parte de sus ganancias. A pesar de este rechazo, el metal continúa operando en niveles históricamente elevados, reflejando expectativas de recuperación del crecimiento global y una mayor demanda por activos ligados al ciclo económico”, dijo Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria.

Añadió que “este escenario mantiene una perspectiva favorable para el peso chileno y limita los avances del dólar en el mercado local”.

El precio contado del cobre cayó 0,23% a US$6,20605 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, pero en el mercado Comex de Estados Unidos los futuros avanzaban 0,54% a US$6,51 la libra.

Por su parte el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, se debilitaba 0,09% a 99,57 puntos.