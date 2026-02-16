Bolsa de Santiago extiende su caída en jornada de baja actividad por feriado en Estados Unidos

La bolsa chilena anotaba una leve baja este lunes en una jornada tranquila debido a la ausencia de noticias relevantes en el mercado local, y sin referentes externos dado el cierre de los mercados en Estados Unidos y China por el feriado del Día de Los Presidentes y el Año Nuevo Lunar, respectivamente.

El índice Ipsa de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedía 0,46% a 10.848,12 puntos, tras haber acumulado un retroceso de 2,79% la semana anterior.

Entre las acciones con mayores caídas destacan las acciones de Parque Arauco, Itau y Concha y Toro con descensos de 2,61%, 2,54% y 1,53% respectivamente.

En tanto, el tipo de cambio también se registraba una jornada sin grandes movimientos, en una sesión de bajos montos transados por el feriado en su principal contraparte de operaciones: el mercado de Estados Unidos.

La moneda estadounidense anotaba un leve aumento de $0,05 a $862,05, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

“Para la jornada de hoy, el dólar podría moverse en un rango entre $858 y $866, condicionado principalmente a la cotización del cobre y movimientos en el dollar index“, dijo Luis Cisneros, Team Lead de Admirals.

La cotización al contado del cobre cerró con un alza de 0,3% a US$5,78 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

En tanto el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, subía 0,14% a 97,6 puntos.