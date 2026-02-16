Bolsa de Santiago extiende su caída en jornada de baja actividad por feriado en Estados Unidos
El índice Ipsa de las principales acciones que se transan en el mercado local, retrocedía 0,46% a 10.848,12 puntos, tras haber acumulado un retroceso de 2,79% la semana anterior.
La bolsa chilena anotaba una leve baja este lunes en una jornada tranquila debido a la ausencia de noticias relevantes en el mercado local, y sin referentes externos dado el cierre de los mercados en Estados Unidos y China por el feriado del Día de Los Presidentes y el Año Nuevo Lunar, respectivamente.
Entre las acciones con mayores caídas destacan las acciones de Parque Arauco, Itau y Concha y Toro con descensos de 2,61%, 2,54% y 1,53% respectivamente.
En tanto, el tipo de cambio también se registraba una jornada sin grandes movimientos, en una sesión de bajos montos transados por el feriado en su principal contraparte de operaciones: el mercado de Estados Unidos.
La moneda estadounidense anotaba un leve aumento de $0,05 a $862,05, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).
“Para la jornada de hoy, el dólar podría moverse en un rango entre $858 y $866, condicionado principalmente a la cotización del cobre y movimientos en el dollar index“, dijo Luis Cisneros, Team Lead de Admirals.
La cotización al contado del cobre cerró con un alza de 0,3% a US$5,78 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.
En tanto el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, subía 0,14% a 97,6 puntos.
