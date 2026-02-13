Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

En una semana marcada por una alta volatilidad, la bolsa chilena cerró con pérdidas este viernes desacoplándose de la tendencia de su principal referente: Wall Street, en una sesión sin noticias relevantes a nivel local que propició nuevas tomas de utilidades.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, bajó 0,7% a 10.898,31 puntos. De este modo en la semana acumuló un descenso de 2,79%, acumulando su tercera caída semanal consecutiva.

Al respecto la corredora Renta 4 señaló en un informe que “más allá de completar tres semanas a la baja, nos parece un proceso normal luego de la extraordinaria rentabilidad evidenciada en 2025 de un 56,2%”.

Al respecto precisó que “los inversionistas están más propensos a tomar utilidad ante cualquier ruido nacional o internacional”.

En Estados Unidos, en tanto, el mercado bursátil operaba con ganancias, recuperándose tras la ola vendedora que afectó a las empresas tecnológicas en la jornada anterior, luego que datos de inflación en ese país confirmaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés sin cambios en los próximos meses.

La inflación avanzó menos de lo esperado en Estados Unidos en enero. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,2% y la variación en doce meses se ubicó en 2,4%, inferior al incremento de 2,5% que esperaba el mercado. Con ello registró su menor nivel desde mayo de 2025 (2,4%).

En este contexto el promedio industrial Dow Jones ganaba 0,31%, el selectivo S&P 500 aumentaba 0,52% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,78%.

En Europa, en tanto, el Euro Stoxx 50 descendió 0,43%, mientras que en Japón, el Nikkei bajó 1,21% y en China continental el CSI 300 perdió 1,26%.