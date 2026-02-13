SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, bajó 0,7% a 10.898,31 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago extiende su corrección. Andres Perez

    En una semana marcada por una alta volatilidad, la bolsa chilena cerró con pérdidas este viernes desacoplándose de la tendencia de su principal referente: Wall Street, en una sesión sin noticias relevantes a nivel local que propició nuevas tomas de utilidades.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, bajó 0,7% a 10.898,31 puntos. De este modo en la semana acumuló un descenso de 2,79%, acumulando su tercera caída semanal consecutiva.

    Al respecto la corredora Renta 4 señaló en un informe que “más allá de completar tres semanas a la baja, nos parece un proceso normal luego de la extraordinaria rentabilidad evidenciada en 2025 de un 56,2%”.

    Al respecto precisó que “los inversionistas están más propensos a tomar utilidad ante cualquier ruido nacional o internacional”.

    SPENCER PLATT

    Wall Street

    En Estados Unidos, en tanto, el mercado bursátil operaba con ganancias, recuperándose tras la ola vendedora que afectó a las empresas tecnológicas en la jornada anterior, luego que datos de inflación en ese país confirmaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés sin cambios en los próximos meses.

    La inflación avanzó menos de lo esperado en Estados Unidos en enero. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,2% y la variación en doce meses se ubicó en 2,4%, inferior al incremento de 2,5% que esperaba el mercado. Con ello registró su menor nivel desde mayo de 2025 (2,4%).

    En este contexto el promedio industrial Dow Jones ganaba 0,31%, el selectivo S&P 500 aumentaba 0,52% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,78%.

    En Europa, en tanto, el Euro Stoxx 50 descendió 0,43%, mientras que en Japón, el Nikkei bajó 1,21% y en China continental el CSI 300 perdió 1,26%.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaMercadosWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Lo más leído

    1.
    Quiebra inmobiliaria ligada a Alberto Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Quiebra inmobiliaria ligada a Alberto Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    2.
    El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada a Sernageomin

    El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada a Sernageomin

    3.
    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    4.
    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    5.
    El dólar mantiene su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    El dólar mantiene su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad
    Chile

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York