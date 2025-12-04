Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010.

Tras sucesivos récords la bolsa chilena intentaba superar la barrera de los 10.200 puntos, mientras el cobre continuaba su rally, lo que podría llevar a la mayor exportación del país a cerrar el año con su mayor alza desde 2010.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, caía 0,16% a 10.159 puntos, luego de registrar a las 11.27 horas un máximo de sesión de 10.219,82 puntos.

De este modo el indicador acumulaba en lo que va de 2025 un rentabilidad de 51,4%, lo que lo acerca a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando ganó 68,73%.

“Por el momento, en Estudios Renta4 mantenemos nuestro target Ipsa en 10.150 puntos, lo que parece pesimista, pero con el Ipsa en niveles de casi 10.200 puntos, que implicaría una rentabilidad de 52%, nos parece un nivel en que muchos inversionistas tomarán utilidades, teniendo en cuenta que hay tres hechos relevantes a producirse próximamente: tasa de la Fed (10 de diciembre), elecciones presidenciales Chile (14 de diciembre) y TPM en Chile (16 de diciembre)”, dijo Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.

Agregó que “estimamos que el Ipsa en el nivel actual, ya estaría incorporando las bajas de tasas en Estados Unidos y en Chile así como un eventual triunfo de Kast. Sin embargo, siempre existe la posibilidad que al menos alguno de esos tres acontecimientos no suceda y por eso somos más cautos”.

En Wall Street los principales indicadores operaban con mínimas variaciones mientras los inversionistas seguían atentos a la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana en la que se prevé que el banco central estadounidense baje la tasa de interés en 25 puntos a entre 3,5%-3,75%.

El promedio industrial Dow Jones subía 0,08%, el selectivo S&P caía 0,12% y el tecnológico Nasdaq descendía 0,24%.

Cobre se encamina a tener su mayor alza anual desde 2010

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar se ubicaba en un nuevo mínimo desde marzo apoyado por el positivo entorno internacional y el alza del cobre, que logró un nuevo máximo histórico.

La moneda estadounidense descendía $1,75 a $917,75, anotando su valor más bajo desde el 19 de marzo 2025.

Así en tres días seguidos de baja acumula un retroceso de $11,4 y en lo que va de año 2025 su baja llega a $74,75.

Esto mientras, el cobre, el principal producto de exportación del país, seguía registrando nuevos récords.

La cotización al contado del metal cerró con un alza de 0,31% a un máximo histórico de US$5,2036 la libra, en la Bolsa de Metales de Londres.

En lo que va de 2025 sube 31,77%, y se encamina a cerrar el año con el mayor alza anual desde el 2010 (32,58%).

En lo que va del año 2025 tiene un valor promedio de US$4,447, un 7% más que el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a la principales monedas del mundo, cedía un leve 0,02% a 98,772 puntos.