VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, caía 0,16% a 10.159 puntos, luego de registrar a las 11.27 horas un máximo de sesión de 10.219,82 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
     
    Danitza Osorio
    Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010. Andres Perez

    Tras sucesivos récords la bolsa chilena intentaba superar la barrera de los 10.200 puntos, mientras el cobre continuaba su rally, lo que podría llevar a la mayor exportación del país a cerrar el año con su mayor alza desde 2010.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, caía 0,16% a 10.159 puntos, luego de registrar a las 11.27 horas un máximo de sesión de 10.219,82 puntos.

    De este modo el indicador acumulaba en lo que va de 2025 un rentabilidad de 51,4%, lo que lo acerca a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando ganó 68,73%.

    “Por el momento, en Estudios Renta4 mantenemos nuestro target Ipsa en 10.150 puntos, lo que parece pesimista, pero con el Ipsa en niveles de casi 10.200 puntos, que implicaría una rentabilidad de 52%, nos parece un nivel en que muchos inversionistas tomarán utilidades, teniendo en cuenta que hay tres hechos relevantes a producirse próximamente: tasa de la Fed (10 de diciembre), elecciones presidenciales Chile (14 de diciembre) y TPM en Chile (16 de diciembre)”, dijo Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.

    Agregó que “estimamos que el Ipsa en el nivel actual, ya estaría incorporando las bajas de tasas en Estados Unidos y en Chile así como un eventual triunfo de Kast. Sin embargo, siempre existe la posibilidad que al menos alguno de esos tres acontecimientos no suceda y por eso somos más cautos”.

    En Wall Street los principales indicadores operaban con mínimas variaciones mientras los inversionistas seguían atentos a la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana en la que se prevé que el banco central estadounidense baje la tasa de interés en 25 puntos a entre 3,5%-3,75%.

    El promedio industrial Dow Jones subía 0,08%, el selectivo S&P caía 0,12% y el tecnológico Nasdaq descendía 0,24%.

    Cobre se encamina a tener su mayor alza anual desde 2010

    En el mercado cambiario, en tanto, el dólar se ubicaba en un nuevo mínimo desde marzo apoyado por el positivo entorno internacional y el alza del cobre, que logró un nuevo máximo histórico.

    La moneda estadounidense descendía $1,75 a $917,75, anotando su valor más bajo desde el 19 de marzo 2025.

    Así en tres días seguidos de baja acumula un retroceso de $11,4 y en lo que va de año 2025 su baja llega a $74,75.

    Esto mientras, el cobre, el principal producto de exportación del país, seguía registrando nuevos récords.

    La cotización al contado del metal cerró con un alza de 0,31% a un máximo histórico de US$5,2036 la libra, en la Bolsa de Metales de Londres.

    En lo que va de 2025 sube 31,77%, y se encamina a cerrar el año con el mayor alza anual desde el 2010 (32,58%).

    En lo que va del año 2025 tiene un valor promedio de US$4,447, un 7% más que el mismo periodo del año anterior.

    Por su parte, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a la principales monedas del mundo, cedía un leve 0,02% a 98,772 puntos.

    Más sobre:MercadosBolsa de SantiagoIpsaDólarCobreWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Así se gestó el golpe a la mafia china que dominaba el comercio ilegal en Meiggs

    Estrategia de Kast en debates divide a la derecha en antesala de último cara a cara con Jara

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción
    Chile

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    Así se gestó el golpe a la mafia china que dominaba el comercio ilegal en Meiggs

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora
    Negocios

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora

    Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026

    La tensa conferencia de Norris, Verstappen y Piastri previo al final de la F1: “Pregúntale a Oscar si me dejaría pasar”

    “Es como un casino, apuesta todo a Lamine Yamal”: histórico del Barcelona ningunea a la actual versión del equipo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?
    Cultura y entretención

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    El crítico más duro: Stephen King revela su veredicto de la serie Welcome to Derry

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita
    Mundo

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Israel lanza bombardeos contra Líbano tras pedir diversas evacuaciones pese al alto al fuego

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola