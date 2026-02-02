SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsa de Santiago opera con pérdidas y se encamina a cerrar su tercera jornada de bajas

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 0,80% a 11.328,84 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago se encamina a cerrar su tercera jornada de bajas. Andres Perez

    La bolsa chilena caía este lunes, con lo que encaminaba a completar su tercera jornada consecutiva con pérdidas, en línea con el comportamiento de su principal referente: Wall Sreet.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 0,80% a 11.328,84 puntos.

    Entre las principales caídas destacaban las acciones de Cenco Malls, SQM-B y Entel con retrocesos de 4,28%, 3,55% y 3,31%, respectivamente.

    El descenso del mercado local se daba pese a que más temprano el Banco Central informó que la economía creció más de los esperado en diciembre. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) tuvo una expansión de 1,7% comparado con diciembre de 2024. Como ello, de manera preliminar, acumuló una expansión de 2,3% en el añol levemente por debajo del 2,4% estimado por el instituto emisor en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre.

    Las últimas expectativas del mercado consultadas por Pulso para diciembre, tras la publicación de las cifras sectoriales el viernes pasado por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ubicaban entre 0,5% y 1,5%.

    Con la cifra del último mes del año, de manera preliminar, la actividad económica habría acumulado una expansión de 2,3% en 2025, levemente por debajo del 2,4% estimado por el instituto emisor en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre.

    Seth Wenig

    Wall Street

    A nivel externo las principales bolsas internacionales operaban con pérdidas en medio de significativas ventas de acciones tras la caída en los precios del oro y la plata y la incertidumbre por la nominación el viernes de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

    La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al exgobernador del la Fed, Kevin Warsh, como su elegido para liderar el banco central estadounidense cuando en mayo termine el mandato de Jerome Powell.

    Si bien la nominación de Warsh estaría en línea con el apoyo de Trump a una fuerte baja en la tasa de interés, lo que ha generado una tensión constante entre el presidente de Estados Unidos y Powell, la postura que tuvo en su paso en la Fed hacen que sea visto como uno de los candidatos menos radicales dentro de los favoritos que habían para liderar la entidad.

    Así en Wall Street el promedio industrial Dow Jones bajaba 0,02%, el selectivo S&P descendía 0,02% y el Nasdaq caía 0,17%.

    En Estados Unidos lo inversionistas están, además, a la espera de los reportes trimestrales de importante empresas tecnológicas como Amazon y Alphabet, los que se darán a conocer esta semana y del informe de empleo que se publicará el viernes.

    En Europa el Euro Stoxx 50 subía 0,55%, en China continental el CSI 300 cerró con una baja de 2,13% y en Japón el Nikkei retrocedió 1,25%.

