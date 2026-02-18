SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago repunta a la espera de datos económicos en Estados Unidos

    El índice Ipsa, de las principales acciones se transan en el mercado local, subía 0,56% a 10.953,25 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago repunta a la espera de datos económicos en Estados Unidos.

    La bolsa chilena se recuperaba este miércoles en línea con el comportamiento de Wall Street, mientras la atención de los mercados estaba puesta en la difusión de importantes datos económicos en Estados Unidos que podrían dar señales respecto de cuándo la Reserva Federal (Fed) podría aplicar un nuevo recorte en la tasa de interés.

    El índice Ipsa, de las principales acciones se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,56% a 10.953,25 puntos, aunque aún se ubicaba lejos del máximo histórico de 11.627,58 puntos anotado el 28 de enero.

    Entre las mayores alzas destacaban las acciones de Bice, Vapores y CAP con incrementos de 5,13%, 2,28% y 2,11%.

    Seth Wenig

    Wall Street

    En Wall Street, en tanto, los principales indicadores operaban con ganancias, mientras las acciones se recuperaban de las ventas masivas en empresas de tecnología y los inversionistas se enfocaban en la difusión de datos económicos y las minutas de la última reunión de la Fed.

    “Los mercados muestran avances en medio de la moderación en el pesimismo observado sobre el desempeño de empresas de tecnología ligadas a IA”, dijo Bci Estudios en un informe.

    El promedio industrial Dow Jones subía 0,2%, el selectivo S&P ganaba 0,36% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,04%.

    Esta tarde la Fed dará a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria realizada a fines de enero, en la que el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa y mantener las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75%, luego de aplicar tres recortes consecutivos. El mercado apuesta que una nueva baja podría darse recién en julio.

    Los inversionistas están además a la espera de los datos de crecimiento económico y gasto de consumo personal, la medida preferida de la Fed para medir la inflación, los que se reportarán el viernes.

    En otros mercados en Europa el EuroStoxx ganaba 0,71% y en Japón el Nikkei avanzó 1,02%, mientras las bolsas en China seguían cerradas por el feriado del Año Nuevo Lunar.

    Más sobre:MercadosBolsa de SantiagoIpsaWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hurtado responde ofensiva del gobierno hacia Kast y respalda eventual AC contra Grau

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    Lo más leído

    1.
    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    2.
    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    3.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    4.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    5.
    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Hurtado responde ofensiva del gobierno hacia Kast y respalda eventual AC contra Grau
    Chile

    Hurtado responde ofensiva del gobierno hacia Kast y respalda eventual AC contra Grau

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo