Bolsa de Santiago repunta a la espera de datos económicos en Estados Unidos.

La bolsa chilena se recuperaba este miércoles en línea con el comportamiento de Wall Street, mientras la atención de los mercados estaba puesta en la difusión de importantes datos económicos en Estados Unidos que podrían dar señales respecto de cuándo la Reserva Federal (Fed) podría aplicar un nuevo recorte en la tasa de interés.

El índice Ipsa, de las principales acciones se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,56% a 10.953,25 puntos, aunque aún se ubicaba lejos del máximo histórico de 11.627,58 puntos anotado el 28 de enero.

Entre las mayores alzas destacaban las acciones de Bice, Vapores y CAP con incrementos de 5,13%, 2,28% y 2,11%.

Seth Wenig

Wall Street

En Wall Street, en tanto, los principales indicadores operaban con ganancias, mientras las acciones se recuperaban de las ventas masivas en empresas de tecnología y los inversionistas se enfocaban en la difusión de datos económicos y las minutas de la última reunión de la Fed.

“Los mercados muestran avances en medio de la moderación en el pesimismo observado sobre el desempeño de empresas de tecnología ligadas a IA”, dijo Bci Estudios en un informe.

El promedio industrial Dow Jones subía 0,2%, el selectivo S&P ganaba 0,36% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,04%.

Esta tarde la Fed dará a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria realizada a fines de enero, en la que el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa y mantener las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75%, luego de aplicar tres recortes consecutivos. El mercado apuesta que una nueva baja podría darse recién en julio.

Los inversionistas están además a la espera de los datos de crecimiento económico y gasto de consumo personal, la medida preferida de la Fed para medir la inflación, los que se reportarán el viernes.

En otros mercados en Europa el EuroStoxx ganaba 0,71% y en Japón el Nikkei avanzó 1,02%, mientras las bolsas en China seguían cerradas por el feriado del Año Nuevo Lunar.