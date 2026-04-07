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    Acciones mundiales caen ante el ultimátum de Trump a Irán y alza en el precio del petróleo

    El precio del WTI llegó a superar los US$117 por barril mientras se desvanecen las esperanzas de un acuerdo antes del plazo fijado por el presidente estadounidense.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Inquietud en los mercados por la amenaza de Trump contra Irán

    Las bolsas bajaron hoy martes, mientras el precio del petróleo repuntó con fuerza ante la proximidad del plazo que el presidente Donald Trump fijó para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, en un escenario donde las posibilidades de un acuerdo lucen cada vez más remotas.

    Las acciones mundiales agrupadas en el índice MSCI World anotan una caída de 0,33%, mientras que en Wall Street los principales indicadores muestran retrocesos más bien moderados.

    Al cierre de esta edición, el promedio de industriales Dow Jones bajaba un 0,64%, mientras que el S&P 500 lo hacía en 0,39%. Las acciones tecnológicas agrupadas en el Nasdaq en tanto, mostraban una contracción de 0,63%.

    A pocos minuto para el cierre del mercado, la Bolsa de Santiago sufría una pérdida mayor, del orden del 1,45%, y el indicador Ipsa quedaba en los 10.535 puntos.

    Trump estableció las 8 p.m. hora del Este (20:00 hrs. en Chile) como plazo límite para alcanzar un acuerdo con Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no concretarse, Estados Unidos destruirá plantas eléctricas y puentes iraníes.

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    Sus declaraciones más recientes, sin embargo, sugieren que un acuerdo antes del vencimiento del plazo es poco probable.

    “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver a levantarse. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

    No obstante, Trump dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos no ataque a Irán tras el vencimiento del plazo.

    “Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes distintas, más inteligentes y menos radicalizadas, quizás algo revolucionariamente maravilloso pueda ocurrir”, sostuvo.

    Las tensiones ya venían escalando antes de que se cumpliera el plazo. The Wall Street Journal y NBC News, citando fuentes oficiales estadounidenses, reportaron que Estados Unidos llevó a cabo ataques durante la noche en la isla de Kharg.

    Por su parte, medios estatales iraníes indicaron que las conversaciones entre ambas partes no están cerradas, y Axios reportó que se han registrado avances en las negociaciones en las últimas 24 horas.

    Precio del petróleo

    En ese contexto, los futuros del crudo WTI llegaron a cotizarse por encima de la barrera de los US$ 117, niveles muy similares observados tras la invasión rusa a Ucrania, en 2022.

    Al cierre de esta entrega, el crudo que sirve de referencia para Chile moderaba su alza a US$ 113,18, mientras que los futuros del Brent internacional operaron sin cambios significativos, por encima de los US$109 por barril.

    “El tono más agresivo en sus declaraciones elevó la incertidumbre en los mercados, mientras que reportes indican que Irán habría detenido los esfuerzos de negociación, lo que refuerza el sesgo de cautela en los inversionistas”, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    “El petróleo se mantiene en niveles elevados, reforzando las preocupaciones inflacionarias, en un entorno donde los inversionistas esperan el dato de inflación en Estados Unidos de esta semana, clave para la política monetaria”, complementó Felipe Sepúlveda Soto, Jefe de Análisis para Admirals

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