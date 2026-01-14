Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

Los créditos para la vivienda concentraron uno de los principales movimientos del mercado bancario al cierre de 2025, de acuerdo con la Encuesta sobre Créditos Bancarios del cuarto trimestre publicada por el Banco Central.

El sondeo muestra que, mientras los estándares de otorgamiento se mantuvieron estables, la demanda por financiamiento habitacional se percibió más dinámica que en el trimestre anterior.

En materia de oferta, el informe indica que “ los estándares de otorgamiento de crédito de consumo y vivienda no registran cambios importantes respecto a la encuesta pasada”.

Más demanda por créditos hipotecarios

En particular, en vivienda, “el porcentaje de bancos que reporta estándares más restrictivos es similar a aquel que informa condiciones más flexibles (10%)”, lo que supone un escenario de estabilidad en las condiciones de acceso a créditos hipotecarios.

El mayor cambio se observa en la demanda por este tipo de financiamiento. Según la encuesta, “un 40% de los bancos consultados reporta un robustecimiento de la demanda” por créditos de vivienda, mientras que “un 10% indica un descenso”, configurando una percepción más favorable que en el trimestre previo.

Cabe recordar que el año pasado debutó el nuevo subsidio al crédito hipotecario, un beneficio que aporta el Estado a través de un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario que permite rebajar la tasa entre un 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF), junto con reducir a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.

Consumo

En el segmento de consumo, la banca también reporta estabilidad en la oferta. El Banco Central señala que “el 82% de los bancos consultados no informa modificaciones en las condiciones de crédito”, y que “la fracción de entidades que reporta condiciones más estrictas disminuye de 25 a 18%”.

Desde el lado de la demanda, “disminuye levemente desde 17 a 9% la fracción de bancos que reporta un debilitamiento” , manteniéndose en 9% aquellos que observan un fortalecimiento.

Para el crédito a empresas, los cambios también fueron acotados. En la oferta, “la fracción de bancos que reporta condiciones flexibles aumenta desde 0 a 10%” en el caso de las PyMES, y “desde 0 a 15%” en grandes empresas.

En demanda, el informe destaca que, para estas últimas, “el porcentaje de bancos que reporta un debilitamiento de la demanda baja desde 36 a 15%”, mientras que quienes perciben un fortalecimiento “crece de 7 a 15%”.

En sectores específicos, la encuesta señala que “las condiciones de oferta para empresas inmobiliarias y constructoras tampoco presentan cambios relevantes”.

Para las inmobiliarias, “el porcentaje de bancos que informa condiciones menos restrictivas (10%) es similar al reportado en el período anterior”, mientras que en construcción “ningún banco reporta modificaciones en las condiciones de crédito”.

En cuanto a la demanda, el dinamismo se concentra en el rubro inmobiliario: “se eleva la fracción que reporta un mayor dinamismo (de 0 a 40%)”, en tanto que para las constructoras la demanda se percibe estable.

El Banco Central precisa que la encuesta “fue elaborada a partir del levantamiento de las respuestas de los bancos entre el 17 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026” y que su objetivo es “dar a conocer la percepción acerca de los cambios en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por financiamiento bancario”, información que se encuentra disponible en la Base de Datos Estadísticos de la entidad.

Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad, dijo que la encuesta del emisor muestra un punto de inflexión gradual en el ciclo del crédito.

“Evidencia que no hay un endurecimiento adicional de la oferta agregada, y la mayor demanda por crédito hipotecario e inmobiliario sugiere que la baja de tasas comienza a transmitirse, pero de a poco y gradualmente”, afirmó.