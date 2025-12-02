VOTA INFORMADO por $1100
    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    En noviembre de este año, el fondo A fue el único que anotó resultados reales negativos en el mes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    Noviembre fue un mes positivo para los multifondos, salvo el tipo A, según informó Ciedess. De acuerdo con el centro de estudios, en el mes pasado destacó el desempeño de los fondos de pensiones más conservadores, “beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales”.

    En detalle, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registraron variaciones de -0,05% y 0,02% respectivamente.

    Desde Ciedess explicaron que la rentabilidad obtenida por los fondos A y B al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacaron los retornos negativos en los principales índices internacionales, junto con una caída del dólar; mientras que a nivel local se registró un incremento significativo del Ipsa”, dijo.

    “Durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a las valorizaciones de las empresas tecnológicas (con el temor a una posible burbuja de la IA), el fin del cierre gubernamental en EEUU (con la ausencia de datos económicos clave) y las dudas sobre el potencial recorte de tasas de la Fed en diciembre. Por su parte, China mostró un descenso debido a las dudas sobre la IA y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el Ipsa anotó nuevos máximos históricos (superando los 10.000 puntos), impulsado mayormente por los resultados electorales del 16 de noviembre y los pronósticos para la segunda vuelta presidencial”, añadió.

    Mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presentó un alza de 0,69%.

    Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 1,21% el tipo D y 1,22% el tipo E. Según Ciedess, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros.

    “Al respecto, se registró una caída en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu cayó -0,36%; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, explicó en su informe.

    Los multifondos de pensiones en 2025

    Ciedess destacó que en lo que va de 2025, enero a noviembre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos.

    Los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 14,68% y 13,06% respectivamente.

    El fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza de 12,34%.

    Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 10,80% para el tipo D y 8,73% para el tipo E.

    “El fondo E mostró su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D fue su mayor resultado desde 2019”, resaltó Ciedess en el balance del año.

