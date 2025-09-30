Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

Codelco informó que, a partir del 1 de noviembre, Gonzalo Lara Skiba asumirá como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina, cargo necesario en la proyección estratégica de las operaciones del Distrito Andina -Los Bronces, en el marco de la alianza de Codelco con Anglo American.

“Esta vicepresidencia tiene el desafío de transformar este acuerdo estratégico en operaciones concretas y sostenibles. Entre sus principales retos destacan poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces, integrar procesos y flujos de trabajo de ambas compañías, respetando compromisos laborales, sociales y ambientales", dijo la minera en un comunicado.

Además, indicó, que “debe asegurar la sostenibilidad del plan minero, conciliando metas de productividad con crecientes exigencias regulatorias y socioambientales, y gestionando permisos sectoriales y ambientales, en un marco de gobernanza compartida y de altos estándares de transparencia”.

Trayectoria

Con más de 20 años de experiencia en la industria minera del oro, cobre y uranio, Gonzalo Lara ha liderado operaciones en Australia y Chile. Es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y posee un MBA en la University of South Australia.

En Codelco se ha desempeñado como gerente general de las divisiones Gabriela Mistral y Ministro Hales. Como gerente general de Ministro Hales, cargo que Lara ocupa actualmente, asumirá de forma interina a partir de noviembre César Jiménez Soto, quien es gerente de la planta concentradora de la división.