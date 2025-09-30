SUSCRÍBETE
La Tercera
Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

La minera explicó que entre sus principales retos está poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces.

Patricia San Juan
Gonzalo Lara FERNANDA REQUENA

Codelco informó que, a partir del 1 de noviembre, Gonzalo Lara Skiba asumirá como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina, cargo necesario en la proyección estratégica de las operaciones del Distrito Andina -Los Bronces, en el marco de la alianza de Codelco con Anglo American.

“Esta vicepresidencia tiene el desafío de transformar este acuerdo estratégico en operaciones concretas y sostenibles. Entre sus principales retos destacan poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces, integrar procesos y flujos de trabajo de ambas compañías, respetando compromisos laborales, sociales y ambientales", dijo la minera en un comunicado.

Además, indicó, que “debe asegurar la sostenibilidad del plan minero, conciliando metas de productividad con crecientes exigencias regulatorias y socioambientales, y gestionando permisos sectoriales y ambientales, en un marco de gobernanza compartida y de altos estándares de transparencia”.

Trayectoria

Con más de 20 años de experiencia en la industria minera del oro, cobre y uranio, Gonzalo Lara ha liderado operaciones en Australia y Chile. Es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y posee un MBA en la University of South Australia.

En Codelco se ha desempeñado como gerente general de las divisiones Gabriela Mistral y Ministro Hales. Como gerente general de Ministro Hales, cargo que Lara ocupa actualmente, asumirá de forma interina a partir de noviembre César Jiménez Soto, quien es gerente de la planta concentradora de la división.

Más sobre:EjecutivosCodelcoAndinaGonzalo LaraMineríaAnglo AmericanLos BroncesCobre

