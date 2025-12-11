VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Sobre las perspectivas para la nueva administración que gobierne desde marzo el economista dijo que si las políticas van a seguir la línea de incremento de costos se va ir por un muy mal camino.

    Por 
    Patricia San Juan
    David Bravo: “el mercado laboral sigue bastante anémico”.

    El director de Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, reiteró sus críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric por su manejo del mercado laboral.

    “Estamos en un momento todavía complejo del mercado laboral, por cierto, estamos mejor que hace cuatro años atrás, lo digo para nadie se moleste, evidentemente recuperamos empleo respecto a la situación de la pandemia, pero seguimos rezagados”, dijo el economista en entrevista con Radio Duna.

    En este sentido sostuvo “yo he enfatizado el tema de la crisis que hemos tenido en el mercado laboral porque tiene un fuerte contraste con lo que ha sido la recuperación en el crecimiento económico, que, si bien, no ha sido espectacular, el PIB se recuperó después de la crisis de la pandemia tempranamente, pero el empleo no”.

    Enfatizó que “lo que tenemos ahora es un mercado laboral que todavía sigue bastante anémico, estamos terminando esta administración de gobierno y tenemos indicadores malos”. Al respecto señaló que la tasa de ocupación actual de Chile todavía sigue estando en los niveles que había en 2010, cuando había un momento de crisis, mientras que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8%.

    Y por lo tanto afirmó “es un desafío que lamentablemente va a quedar para que se pueda acometer con la nueva administración del nuevo gobierno que vamos a tener en marzo”.

    Andres Perez

    Proyecciones para 2026

    Sobre las perspectivas del mercado laboral, en función de las mejores proyecciones de crecimiento económico para el próximo año, Bravo señaló que “el empleo se ha demorado mucho en reaccionar al crecimiento porque si vemos lo que ha ocurrido acá, como decía, el crecimiento se retomó después del ajuste importante que se hizo en la tasa de interés etc, el crecimiento se ha retomado, me gustaría que fuera mucho más, pero el empleo todavía no recupera su tasa prepandemia y eso es algo que ha llevado a muchos, incluso al mismo gobierno en su oportunidad, a decir que acá había temas estructurales, pensado que como que había tendencias de más de largo plazo”.

    Sin embargo afirmó “yo creo que fundamentalmente lo que ha habido acá es como una despreocupación del mercado laboral porque en un contexto donde tienes a muchas personas sin trabajo ponerle una presión de costos tan fuerte como lo que ocurrió con el tema del salario mínimo y todas las otras políticas que hay, y no ha habido por otro lado subsidios al empleo o alguna forma que nos llevara a pensar que había una cierta urgencia, entonces creo que las políticas no se han adaptado, no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer”.

    En cuanto a las expectativas en función del próximo gobierno dijo que tiene la impresión de que al menos en ambas candidaturas presidenciales, tanto de José Antonio Kast como de Jeannette Jara, se está hablando del tema del empleo.

    Pero, advirtió “habrá que ver las políticas, si las políticas van a seguir la línea de incremento de costos, salario vital, donde tal vez básicamente le va a generar más preocupaciones a las pymes, o, por ejemplo, la negociación ramal, creo que vamos a ir por un muy mal camino, simplemente vamos a acentuar los problemas”.

    Al contrario señaló “si se le da más espacio al sector privado, y en particular a las micro y pequeñas empresas, creo que eso puede ser positivo”.

    Migrantes

    Consultado sobre una posible salida masiva de migrantes del país y su impacto en el mercado laboral ante un eventual triunfo de Kast, el economista indicó que en la actualidad el empleo migrante es el 11% del total de ocupados, por lo que son un componente importante del mercado laboral en todos los sectores.

    Sin embargo, señaló que “no tenemos datos tan precisos de los inmigrantes irregulares, por eso se habla de que los quieren empadronar, es por definición gente que no se sabe exactamente cuantos son ni nada, se tienen estimaciones y la gran mayoría del 1,5 millón de personas que hay en el país son inmigrantes regulares, pero hay una fracción que probablemente no son regulares desde el punto de vista laboral, que tengan un permiso de trabajo, entonces definitivamente el mercado laboral tiene que avanzar hacia la formalidad en todas las dimensiones y esta es una de ellas”.

    Por lo tanto, indicó lo que se podría esperar que es que, salvo que en algunos sectores particulares haya muchas de esas personas, lo que se esperaría es que el esfuerzo sea por tener una regularización de esas personas también.

    Más sobre:Mercado laboralEmpleoDesempleoDavid Bravo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Lo más leído

    1.
    Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc

    Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc

    2.
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    3.
    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    4.
    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    5.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue
    Chile

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a reparos Contraloría, Hacienda buscará clarificar en proyecto de ley que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos
    El Deportivo

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl
    Cultura y entretención

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana
    Mundo

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio