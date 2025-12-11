David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

El director de Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, reiteró sus críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric por su manejo del mercado laboral.

“Estamos en un momento todavía complejo del mercado laboral, por cierto, estamos mejor que hace cuatro años atrás, lo digo para nadie se moleste, evidentemente recuperamos empleo respecto a la situación de la pandemia, pero seguimos rezagados”, dijo el economista en entrevista con Radio Duna.

En este sentido sostuvo “yo he enfatizado el tema de la crisis que hemos tenido en el mercado laboral porque tiene un fuerte contraste con lo que ha sido la recuperación en el crecimiento económico, que, si bien, no ha sido espectacular, el PIB se recuperó después de la crisis de la pandemia tempranamente, pero el empleo no”.

Enfatizó que “lo que tenemos ahora es un mercado laboral que todavía sigue bastante anémico, estamos terminando esta administración de gobierno y tenemos indicadores malos”. Al respecto señaló que la tasa de ocupación actual de Chile todavía sigue estando en los niveles que había en 2010, cuando había un momento de crisis, mientras que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8%.

Y por lo tanto afirmó “es un desafío que lamentablemente va a quedar para que se pueda acometer con la nueva administración del nuevo gobierno que vamos a tener en marzo”.

Andres Perez

Proyecciones para 2026

Sobre las perspectivas del mercado laboral, en función de las mejores proyecciones de crecimiento económico para el próximo año, Bravo señaló que “el empleo se ha demorado mucho en reaccionar al crecimiento porque si vemos lo que ha ocurrido acá, como decía, el crecimiento se retomó después del ajuste importante que se hizo en la tasa de interés etc, el crecimiento se ha retomado, me gustaría que fuera mucho más, pero el empleo todavía no recupera su tasa prepandemia y eso es algo que ha llevado a muchos, incluso al mismo gobierno en su oportunidad, a decir que acá había temas estructurales, pensado que como que había tendencias de más de largo plazo”.

Sin embargo afirmó “yo creo que fundamentalmente lo que ha habido acá es como una despreocupación del mercado laboral porque en un contexto donde tienes a muchas personas sin trabajo ponerle una presión de costos tan fuerte como lo que ocurrió con el tema del salario mínimo y todas las otras políticas que hay, y no ha habido por otro lado subsidios al empleo o alguna forma que nos llevara a pensar que había una cierta urgencia, entonces creo que las políticas no se han adaptado, no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer”.

En cuanto a las expectativas en función del próximo gobierno dijo que tiene la impresión de que al menos en ambas candidaturas presidenciales, tanto de José Antonio Kast como de Jeannette Jara, se está hablando del tema del empleo.

Pero, advirtió “habrá que ver las políticas, si las políticas van a seguir la línea de incremento de costos, salario vital, donde tal vez básicamente le va a generar más preocupaciones a las pymes, o, por ejemplo, la negociación ramal, creo que vamos a ir por un muy mal camino, simplemente vamos a acentuar los problemas”.

Al contrario señaló “si se le da más espacio al sector privado, y en particular a las micro y pequeñas empresas, creo que eso puede ser positivo”.

Migrantes

Consultado sobre una posible salida masiva de migrantes del país y su impacto en el mercado laboral ante un eventual triunfo de Kast, el economista indicó que en la actualidad el empleo migrante es el 11% del total de ocupados, por lo que son un componente importante del mercado laboral en todos los sectores.

Sin embargo, señaló que “no tenemos datos tan precisos de los inmigrantes irregulares, por eso se habla de que los quieren empadronar, es por definición gente que no se sabe exactamente cuantos son ni nada, se tienen estimaciones y la gran mayoría del 1,5 millón de personas que hay en el país son inmigrantes regulares, pero hay una fracción que probablemente no son regulares desde el punto de vista laboral, que tengan un permiso de trabajo, entonces definitivamente el mercado laboral tiene que avanzar hacia la formalidad en todas las dimensiones y esta es una de ellas”.

Por lo tanto, indicó lo que se podría esperar que es que, salvo que en algunos sectores particulares haya muchas de esas personas, lo que se esperaría es que el esfuerzo sea por tener una regularización de esas personas también.