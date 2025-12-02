VOTA INFORMADO por $1100
    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    La moción, surgida de un grupo de senadores, quedó en condición de ser promulgada por el gobierno para que tenga validez desde este año.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Fachada de la casa matriz del Banco Estado. Francisco Castillo - Banco Estado presento falla en s

    Este lunes, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre, con lo que se establece que ese día, pese a ser hábil, no habrá atención presencial al público en la antesala al Año Nuevo.

    La moción surgió de la presentación en agosto pasado de los senadores Fidel Espinoza, Ricardo Lagos, Ximena Rincón, Gastón Saavedra y Matías Walker, luego de que la ley Fintech, publicada en enero de 2023, modernizó el sistema de pagos, incorporó a nuevos actores al sistema financiero y busca proteger a los usuarios.

    Sin embargo, en su aprobación se reemplazó por completo el artículo 38 de la Ley General de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley N°3, que señalaba que “salvo autorización de la Comisión otorgada en virtud del inciso anterior, los bancos no atenderán presencialmente al público los días sábado de cada semana y el día 31 de diciembre de cada año. En ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio”.

    Ese mismo artículo fue el que se reincorporó a la ley con la propuesta de los legisladores tras la molestia de los trabajadores del área bancaria, quienes acusaron que la eliminación del feriado constituía una vulneración a un “derecho histórico”, como también una imposibilidad de cumplir con el balance bancario por la atención al público en una jornada en que históricamente no se ha atendido a los clientes.

    Así, esta jornada, la sala de la Cámara Baja aprobó por 103 votos a favor y una abstención el proyecto que restablece el feriado bancario, el que había sido suprimido tácitamente de la normativa anterior.

    Los senadores autores del proyecto, afirman que la eliminación de la fecha, en el inciso de la ley “no fue materia de discusión específica durante la tramitación parlamentaria. No existe en los antecedentes legislativos un debate orientado a analizar la conveniencia o inconveniencia de mantener dicho feriado”.

    “Lo que se hizo fue reemplazar la norma completa con un nuevo texto que regula condiciones mínimas de atención al público, sin volver a consignar el feriado del 31 de diciembre. Este cambio, por tanto, parece responder más a un efecto colateral de la técnica legislativa empleada que a una manifestación consciente de voluntad del legislador en orden a suprimir este día de descanso bancario", agregan los legisladores.

    La normativa quedó despachada desde el Legislativo para ser promulgada por el gobierno y que tenga validez para el 31 de diciembre que se avecina.

