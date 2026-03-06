SUSCRÍBETE
    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    La cifra contrasta con las expectativas del mercado, que pronosticaba la creación de 55 mil empleos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%.

    El mercado laboral de Estados Unidos registró un sorpresivo deterioro en febrero. Según reportó este viernes el Departamento del Trabajo, la mayor economía mundial perdió 92.000 empleos no agrícolas el segundo mes del año versus los 126.000 creados en enero.

    La cifra contrasta con las expectativas del mercado, que pronosticaba la creación de 55 mil empleos.

    “En términos desagregados, destaca la destrucción en los sectores de servicios de educación y salud en 34 mil empleos, sectores que estuvieron detrás del positivo registro de enero, y que en esta ocasión revierte parcialmente su dinamismo. Por otro lado, los sectores de ocio y hospitalidad, junto con manufacturas también aportan a la destrucción de empleo de febrero. En contraste, los sectores de servicios financieros y otros servicios logran aportar nuevos puestos de trabajo. El empleo público, en tanto, destruye 6 mil empleos, siendo el quinto mes consecutivo de destrucción de puestos de trabajo”, dijo Bci Estudios en un informe.

    Además el Departamento del Trabajo revisó a la baja la cifra reportada preliminarmente en diciembre desde una creación de 65.000 empleos a una pérdida de 17.000 puestos de trabajo, y la de enero desde 130.000 nuevos empleos a 126.000 nuevos

    Con estas modificaciones, desaparecieron 69.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

    Desempleo

    Con ello la tasa de desempleo se elevó a 4,4% en febrero, versus el 4,3% de enero y el 4,2% anotado en febrero de 2024.

    El número de desempleados alcanzó a 7,57 millones en febrero frente a los 7,36 millones 8 millones de enero, incluyendo 1,90 millones de desempleados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 25,1% del total de desocupados.

    El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos se hundió en 477.000 personas desde enero, hasta los 4,396 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en 62% desde 63%, reflejando una menor proporción de la población con la intención de buscar empleo o ingresar al mercado laboral.

