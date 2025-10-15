SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Efecto acotado en IPC y sin impacto en tasas: el juicio de los economistas por corrección a la baja en cuentas de la luz

La modificación introducida por la CNE bajaría las tarifas eléctricas en un 2%, recorte que se produciría en enero del 2026.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Aumento en las cuentas de luz a partir de julio: Este es el alza según cada comuna.

Efectos acotados sobre la medición del IPC de enero y sin impacto en las decisiones de política monetaria del Banco Central. Esa es la postura de los economistas respecto de la baja que sufrirán las cuentas de la luz luego del problema detectado en las alzas ocurridas este 2025.

El reciente Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) divulgado este martes -que versa sobre la fijación de precios para el primer semestre de 2026- realizó una corrección metodológica, que implicará una baja de 2% en las tarifas eléctricas durante el primer mes del próximo año.

Luego de que se conociera la noticia, diferentes parlamentario han pedido la salida del ministro de Energía, Diego Pardow y del director ejecutivo del CNE. Ante ello, el secretario general de la instancia, Marco Mancilla, se pronunció sobre el tema.

“En principio estimamos que podría haber una baja preliminar promedio a nivel país del orden del 2% de las tarifas eléctricas, sin perjuicio de eso, reitero esperar que el proceso administrativo termine”, dijo Mancilla.

Según explicó la CNE en un comunicado, el cambio corresponde a una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en tarifas.

Sin impacto en IPC

Según Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, de formalizarse en el decreto respectivo que llevará a una baja en las cuentas de la luz, “esperamos que la inflación en enero 2026 suba en torno a 0,4% mensual, en lugar del 0,5% que proyectábamos antes de conocer el ajuste”.

Por su parte, Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, indica que el cálculo “afectaría la variación IPC de enero con una incidencia de -0,07 puntos porcentuales”.

El economista sénior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, señala que el impacto en la inflación será marginal, “toda vez que la incidencia a la baja en promedio se calcula en torno a un 2%. Por tanto, teniendo en cuenta el precio relativo de las tarifas eléctricas en la canasta del IPC, será una caída en tono a un 0,04%.

Pero si está baja en las cuentas tendrán un impacto de la política monetaria del Banco Central, es algo que Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, descarta.

“Veríamos una décima menos de inflación. Eso afecta la inflación total, no así la subyacente, donde el Central ha fijado su atención. En consecuencia, no afecta las decisiones en materia de política monetaria”, sostiene.

En esa línea, Pérez cree no moverá la aguja “en términos de las expectativas de inflación de mediano plazo, ni la evolución de la macro en general, por lo que no creemos que tenga un impacto sobre las próximas decisiones de política monetaria”.

“No creo que sea tan relevante como para alterar el curso de la política monetaria. Pero claramente un movimiento de este tipo facilita la convergencia de la inflación a la meta de 3% al adelantar el logro de ese objetivo”, agrega Alarcón.

Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, señala que “preliminarmente, revisamos a la baja nuestra proyección del IPC para enero de 2026, desde 0.5% mensual hasta 0.43%. El impacto es acotado, transitorio y afecta a uno de los componentes volátiles del IPC, por lo que no debería alterar materialmente la trayectoria de TPM del último IPoM”.

Por otra parte, Ortiz apunta que el hecho “no quita un elemento importante, que por una parte tenemos un error que no debió ocurrir”, y explica que “si se aplica un recorte en las cuentas, es difícil estimar si se netea (con el alza de este año y que no debió ocurrir). En la CNE debieran transparentar la trayectoria implícita de una tarifa promedio” para poder estimarlo.

Más sobre:EcnomíaEnergíaElectricidadInflaciónIPCCNEBanco Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”
Chile

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030
Negocios

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

El duro cruce entre Sonami y Maisa Rojas por propuesta de sitios prioritarios: “Aquí se trata de castigar el extractivismo”

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

En vivo: Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo para la final del Mundial Sub 20

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores Femenina

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo
Mundo

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo