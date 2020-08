El 42,8% de las firmas asegura que reducirá su dotación en los próximos seis meses por crisis

Se mantiene el pesimismo en las empresas chilenas, lo que son muy malas noticias para el mercado laboral, según información recogida por el Banco Central durante las últimas semanas.

El instituto emisor publicó este miércoles el Informe de Percepción de Negocios de agosto, en el que señala que “gran parte de los entrevistados considera que su actividad no mejorará sustancialmente en el corto plazo”.

Además, ven que sus negocios recuperarán los niveles previos a la pandemia recién entre 2021 y 2022, y en los rubros más impactados por la crisis el plazo es aún mayor.

Los consultados por el Banco Central además muestran una alta incertidumbre, por dos temas. En primer lugar, las posibilidades de nuevos rebrotes de Covid-19, que lleve a implementar nuevamente medidas de contención sanitarias, lo que impactará en los negocios. Pero, también volvieron a aparecen los temores por el resurgimiento de la violencia, “al igual que las dudas en torno al avance del proceso de discusión constitucional u otras modificaciones institucionales”.

Pero el informe esta vez fue más allá y levantó una encuesta online entre un grupo de empresas representativas -similar a la que realizó el BC para el último Informe de Política Monetaria (Ipom)- entre el 20 y el 24 de julio, que también mostraron un escenario muy negativo.

Se evidencia en el sondeo un rezago entre la evolución de la actividad y del empleo. De hecho, la mayoría de las empresas dijo que ha tenido una caída de su actividad que ha sido más profunda que la de sus dotaciones a la fecha. Así, mientras el 59% afirmó que desde marzo su desempeño “ha disminuido de forma importante”, solo 30% elige esa opción cuando se habla de la dotación. Es más, el 41% dice que no ha modificado la cantidad de trabajadores.

Sin embargo, ese rezago en la destrucción de empleo terminaría acoplándose a la evolución económica. Esto, porque el 42,8% de los consultados por el BC dice que reducirá su dotación en los próximos seis meses. Mientras, solo el 17,4% ve que podría aumentarla.

Y ese impacto con rezago en el empleo a la baja, también se registraría cuando la situación sea a la inversa. El 72,5% de los encuestados estima que la velocidad de recuperación de la dotación será menor que la de sus ventas.

Además, en otra pregunta, el 20% de los encuestados cree que aun si las ventas de su empresa se recuperan a los niveles prepandemia, el número de trabajadores no aumentará, y otro 26% dice que aumentará, pero por debajo de los niveles precrisis.

Ingresos

Respecto de la evolución de todos los componentes de los ingresos laborales, el Central indicó que casi el 70% de quienes responden señalan haber efectuado recortes, siendo los principales mecanismos la reducción de las comisiones por ventas, la disminución del pago de horas extras y los ajustes de los incentivos, premios y beneficios varios.

Sobre estos datos, Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que “la percepción es que la actividad económica se recuperara muy lentamente, ya que aunque se levanten todas las medidas de confinamiento, vamos a tener que convivir con el virus y eso implica producir y vender a menos capacidad”. En ese sentido, agregó que “claramente va a tomar tiempo recuperarnos y cómo no estaremos operando a capacidad no habrá contratación. Efectivamente en un año más vamos a ver mejores resultados en actividad. Si sale la vacuna eso claramente ayudará. Pero a nivel del mercado laboral, no se recuperará en un año, sino que en más, entre 2 o 3 años”.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes aseveró que “la recuperación del empleo formal va a ser muy lenta, más aún si sumamos el aumento de la cotización para pensiones. Lo complejo es que va a ser más lenta aún para los grupos con menor capital humano”.

Trabajadores con contrato suspendido superan las 700 mil personas

Los trabajadores con contrato suspendido superaron las 700 mil durante la última semana temida el 2 de agosto. Así lo reveló el informe la Superintendencia de Pensiones en su reporte semanal donde indicó que el total asciende a 706.795 personas de 114.698 empresas. Los expertos han señalado que el peak de esta herramienta se debería dar durante las próximas semanas, llegando a las 750 mil personas.

En el detalle, 77,3% corresponden a microempresas, mientras que el 17,7% a pequeñas empresas. Como contrapartida, solo el 1,1% es de grandes empresas. Por tipo de contrato, 600.524 (85%) es de contrato indefinido, mientras que 106.271 (15%) es contrato fijo.

Por sector económico, comercio sigue liderando con 162.991, que equivale a 23,1%, mientras que construcción 148.280 (21,0%) y alojamiento y turismo 118.070 (16,7%).

En cuanto al número de trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas de suspensión de contrato, estas llegan a 17.671.

Otro de los puntos informados es que las solicitudes aprobadas de reducción de jornada totalizan 40.950.