El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

Este miércoles 11 se lleva a cabo el cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Con ello, se termina el paso de Nicolás Grau liderando el Ministerio de Hacienda y, ante esto, el secretario de Estado llevó a cabo un balance de su gestión, que el grueso de estos cuatro años fue como titular en el Ministerio de Economía.

"Contento por las cosas que hicimos, creo que se ha hecho un buen gobierno y, por supuesto, otras cosas que no logramos hacer (...) (pero) estoy tranquilo porque sé que hicimos el máximo esfuerzo para que se pudiera concretar", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en entrevista con radio 13c.

Sobre su paso por el Ministerio de Hacienda, donde asumió a finales de agosto del año pasado, el secretario de Estado valoró su trabajo para aprobar el Presupuesto de este año. “Me quedo con la sensación de que, a pesar de que hubo mucho debate y en algunos momentos un debate duro, todos los proyectos los sacamos adelante y con bastante consenso”, comentó.

“Yo creo que en materia económica el país está mejor e hicimos una cantidad de reformas bien relevantes en las que me tocó participar, tanto en Hacienda como en Economía (...) el país está mejor en cualquier dimensión que tú mires, en materia económica, incluyendo la fiscal”, agregó en entrevista con Radio Pauta.

Otra de las reflexiones tuvo relación con la Ley de Fraccionamiento Pesquero. “Aunque tuvo un final muy feliz. Yo creo que fue dura la tramitación de la ley de fraccionamiento, de la ley de pesca”, sostuvo.

En esa línea, el secretario de Estado recordó el episodio en que la firma Pacific Blue anunció su cierre por motivo de la legislación pronto a salir, pero que luego se revirtió dicha medida con las modificaciones al proyecto.

“Esa sensación, ese mes, esa semana, en que no tenía claro que íbamos a poder llegar a un acuerdo que permitiera la continuidad de estos trabajos con estas personas con las que me había juntado muchas veces, en fin, eso me generaba mucha angustia”, recordó.

Sobre la evolución de estos cuatro años, el ministro Grau valoró los aprendizajes. “Estaría muy mal que así fuera (que un gobierno salga igual como entró). Uno, por supuesto, tiene que crecer, aprender, cambiar de opinión en ese proceso”, comentó.

Además, el secretario de Estado aprovechó la instancia para destacar la gestión en el contexto de la colación de gobierno entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

“Si tú haces una evaluación de la gestión de gobiernos anteriores, en cantidad de leyes, en distintos problemas que se enfrentaron, en errores que se cometieron, en fin, este gobierno sale bastante bien evaluado. Lo que pasa es que uno siempre tiene como un recuerdo solo del gobierno que está en ese momento y se olvida de las experiencias anteriores”, dijo.

Por otro lado, el ministro Grau también destacó la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales, para acelerar la tramitación de los proyectos de inversión, y el alza del salario mínimo.

Los lamentos

Mientras que, al ser consultado sobre qué cosas se pudieron hacer mejores, planteó que “muchas cosas” y apuntó también al contexto de la preparación para ser gobierno.

“Lo ideal es que uno, antes del gobierno, tenga uno o dos años para preparar esos cambios, para preparar los proyectos de ley. Esto es sumamente difícil porque desde dónde se hace, con qué recursos, qué personas, en fin, eso es una logística compleja. Pero lo ideal es poder hacer una cosa de ese tipo. Y eso nosotros no lo pudimos hacer”, comentó.

Ante este contexto, el ministro estimó que “la candidatura (del Presidente Gabriel Boric) fue creciendo en el tiempo y que nosotros hicimos un buen trabajo programático, pero para realmente empezar con todo desde el día uno, yo diría uno o dos años antes de preparación y construcción programática”.

“Si hubiéramos podido hacer eso, yo creo que hubiese sido mejor, sobre todo el comienzo en términos legislativos”, comentó.

Otro de los lamentos fue el proyecto de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que no salió durante esta administración tras su avance en la Cámara de Diputados. La iniciativa “busca aumentar la escala y la variedad de instrumentos financieros a los que pueden acceder las empresas, de todos los tamaños, para realizar inversiones”.

“Se aprobó en la Cámara de Diputados y tuvimos muchos acuerdos. Y en el Senado, a pesar de que habíamos tenido un acuerdo con Chile Vamos, nos costó avanzar en ese acuerdo, pero yo creo que eso se va a sacar más adelante”, dijo a radio Pauta.

Escenario fiscal

Respecto a la situación fiscal del país, el ministro Grau estimó que no debe verse como algo de un solo gobierno. “Si uno lleva 12 años con esos niveles de déficit, por supuesto que tenemos un desafío como país. Y nosotros logramos contener la deuda, eso es cierto, pero también es cierto que en materia de déficit no logramos hacer la convergencia que queríamos”, dijo.

Un debate que volvió sobre la mesa tras el último reporte del Informe de Finanzas Públicas (IFP), donde el déficit estructural 2025 cerró en 3,6% del PIB y marcó un récord histórico para periodos sin crisis, y anotó el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal. Y, además, el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric.

“Yo diría que ese es el problema fundamental. Esta pelea de centrar toda la atención en el gobierno actual cuando tenemos estos 12 años con estos números, yo creo que nos aleja de poder construir, ojalá de la manera lo más consensuada posible, soluciones de largo plazo para ir reduciendo ese déficit”, agregó.

De esta forma, el ministro Grau destacó la gestión del gobierno en materia de gasto fiscal. “Fuimos un gobierno que aumentó el gasto la mitad de lo que estaban aumentando los gobiernos anteriores”, comentó.

Respecto a las cifras de empleo que deja este gobierno, el ministro Grau apuntó los creados durante esta administración. “700.000 empleos y cumplimos esa meta. Hace poco se cumplieron 705.000 empleos”, dijo. Esto en el contexto de que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales (pp.), pasando de 8% a 8,3% anual en el trimestre noviembre 2025–enero 2026.