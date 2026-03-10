SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Nicolás Grau se desempeñó como ministro de Economía desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric y en la última parte ocupó el mismo cargo en Hacienda.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Este miércoles 11 se lleva a cabo el cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Con ello, se termina el paso de Nicolás Grau liderando el Ministerio de Hacienda y, ante esto, el secretario de Estado llevó a cabo un balance de su gestión, que el grueso de estos cuatro años fue como titular en el Ministerio de Economía.

    "Contento por las cosas que hicimos, creo que se ha hecho un buen gobierno y, por supuesto, otras cosas que no logramos hacer (...) (pero) estoy tranquilo porque sé que hicimos el máximo esfuerzo para que se pudiera concretar", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en entrevista con radio 13c.

    Sobre su paso por el Ministerio de Hacienda, donde asumió a finales de agosto del año pasado, el secretario de Estado valoró su trabajo para aprobar el Presupuesto de este año. “Me quedo con la sensación de que, a pesar de que hubo mucho debate y en algunos momentos un debate duro, todos los proyectos los sacamos adelante y con bastante consenso”, comentó.

    “Yo creo que en materia económica el país está mejor e hicimos una cantidad de reformas bien relevantes en las que me tocó participar, tanto en Hacienda como en Economía (...) el país está mejor en cualquier dimensión que tú mires, en materia económica, incluyendo la fiscal”, agregó en entrevista con Radio Pauta.

    Otra de las reflexiones tuvo relación con la Ley de Fraccionamiento Pesquero. “Aunque tuvo un final muy feliz. Yo creo que fue dura la tramitación de la ley de fraccionamiento, de la ley de pesca”, sostuvo.

    En esa línea, el secretario de Estado recordó el episodio en que la firma Pacific Blue anunció su cierre por motivo de la legislación pronto a salir, pero que luego se revirtió dicha medida con las modificaciones al proyecto.

    “Esa sensación, ese mes, esa semana, en que no tenía claro que íbamos a poder llegar a un acuerdo que permitiera la continuidad de estos trabajos con estas personas con las que me había juntado muchas veces, en fin, eso me generaba mucha angustia”, recordó.

    Sobre la evolución de estos cuatro años, el ministro Grau valoró los aprendizajes. “Estaría muy mal que así fuera (que un gobierno salga igual como entró). Uno, por supuesto, tiene que crecer, aprender, cambiar de opinión en ese proceso”, comentó.

    Además, el secretario de Estado aprovechó la instancia para destacar la gestión en el contexto de la colación de gobierno entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

    “Si tú haces una evaluación de la gestión de gobiernos anteriores, en cantidad de leyes, en distintos problemas que se enfrentaron, en errores que se cometieron, en fin, este gobierno sale bastante bien evaluado. Lo que pasa es que uno siempre tiene como un recuerdo solo del gobierno que está en ese momento y se olvida de las experiencias anteriores”, dijo.

    Por otro lado, el ministro Grau también destacó la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales, para acelerar la tramitación de los proyectos de inversión, y el alza del salario mínimo.

    Los lamentos

    Mientras que, al ser consultado sobre qué cosas se pudieron hacer mejores, planteó que “muchas cosas” y apuntó también al contexto de la preparación para ser gobierno.

    “Lo ideal es que uno, antes del gobierno, tenga uno o dos años para preparar esos cambios, para preparar los proyectos de ley. Esto es sumamente difícil porque desde dónde se hace, con qué recursos, qué personas, en fin, eso es una logística compleja. Pero lo ideal es poder hacer una cosa de ese tipo. Y eso nosotros no lo pudimos hacer”, comentó.

    Ante este contexto, el ministro estimó que “la candidatura (del Presidente Gabriel Boric) fue creciendo en el tiempo y que nosotros hicimos un buen trabajo programático, pero para realmente empezar con todo desde el día uno, yo diría uno o dos años antes de preparación y construcción programática”.

    Si hubiéramos podido hacer eso, yo creo que hubiese sido mejor, sobre todo el comienzo en términos legislativos”, comentó.

    Otro de los lamentos fue el proyecto de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que no salió durante esta administración tras su avance en la Cámara de Diputados. La iniciativa “busca aumentar la escala y la variedad de instrumentos financieros a los que pueden acceder las empresas, de todos los tamaños, para realizar inversiones”.

    Se aprobó en la Cámara de Diputados y tuvimos muchos acuerdos. Y en el Senado, a pesar de que habíamos tenido un acuerdo con Chile Vamos, nos costó avanzar en ese acuerdo, pero yo creo que eso se va a sacar más adelante”, dijo a radio Pauta.

    Escenario fiscal

    Respecto a la situación fiscal del país, el ministro Grau estimó que no debe verse como algo de un solo gobierno. “Si uno lleva 12 años con esos niveles de déficit, por supuesto que tenemos un desafío como país. Y nosotros logramos contener la deuda, eso es cierto, pero también es cierto que en materia de déficit no logramos hacer la convergencia que queríamos”, dijo.

    Un debate que volvió sobre la mesa tras el último reporte del Informe de Finanzas Públicas (IFP), donde el déficit estructural 2025 cerró en 3,6% del PIB y marcó un récord histórico para periodos sin crisis, y anotó el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal. Y, además, el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric.

    “Yo diría que ese es el problema fundamental. Esta pelea de centrar toda la atención en el gobierno actual cuando tenemos estos 12 años con estos números, yo creo que nos aleja de poder construir, ojalá de la manera lo más consensuada posible, soluciones de largo plazo para ir reduciendo ese déficit”, agregó.

    De esta forma, el ministro Grau destacó la gestión del gobierno en materia de gasto fiscal. “Fuimos un gobierno que aumentó el gasto la mitad de lo que estaban aumentando los gobiernos anteriores”, comentó.

    Respecto a las cifras de empleo que deja este gobierno, el ministro Grau apuntó los creados durante esta administración. “700.000 empleos y cumplimos esa meta. Hace poco se cumplieron 705.000 empleos”, dijo. Esto en el contexto de que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales (pp.), pasando de 8% a 8,3% anual en el trimestre noviembre 2025–enero 2026.

    Más sobre:EconomíaNicolás GrauCambio de MandoEmpleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    El lío de facturas falsas que afectó a Huawei y que la obligó a acudir al Tribunal Constitucional

    El lío de facturas falsas que afectó a Huawei y que la obligó a acudir al Tribunal Constitucional

    3.
    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    4.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    5.
    CPC elige al reemplazante de Daniel Mas en la vicepresidencia

    CPC elige al reemplazante de Daniel Mas en la vicepresidencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo