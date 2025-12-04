El detalle del roadshow de las Cascadas con inversionistas que fue encabezado por Francisca Ponce

Fueron unas 15 reuniones donde los inversionistas - entre AFP y family offices - pudieron plantear sus dudas. Esta semana las sociedades Cascadas junto al banco asesor BTG Pactual explicaron a los inversionistas los alcances de la compleja reestructuración societaria que reducirá de cinco a dos las sociedades aguas arriba de SQM.

Por parte de las compañías las reuniones fueron lideradas por la vicepresidenta Francisca Ponce, designada en junio por su padre como su heredera en la administración de las cascadas.

“Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce”, anunció Julio Ponce en una carta.

La vicepresidenta fue acompañada a las reuniones por el presidente de las compañías Rafael Guilisasti. Asistieron además la gerente general de las cascadas Catalina Silva, y el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano.

Los plazos

Para el próximo 19 de diciembre están citadas las juntas de accionistas de las sociedades para votar la primera parte de la reestructuración societaria.

En concreto, los inversionistas deberán votar las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, así como la venta del 10% de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande.

Según el calendario presentado a los inversionistas, de aprobarse estas operaciones los accionistas disidentes podrán comunicar su derecho a retiro hasta el 18 de enero de 2026.

Dicho ítem tiene un límite para que la operación se declare exitosa. Los tenedores del bono de Pampa Calichera se pronunciaron el 27 de octubre y establecieron que el derecho a retiro en medio del proceso de fusión no podía sumar, entre todas las sociedades, más de un millón de UF, equivalente a unos US$40 millones.

La operación propuesta por las sociedades Cascadas implica que, para ser declarada exitosa, la suma de los derechos a retiro no debe superar los US$31,6 millones. En Oro Blanco el máximo es de US$12 millones, en Calichera de US$7,6 millones, en Nitratos de US$10 millones, y de US$2 millones en Potasios.

De no sobrepasar dichas cifras - de lo contrario la reestructuración no se llevará a cabo-, el calendario detalla que la venta de acciones de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande podría realizarse a mediados de enero. Luego, se realizará la inscripción de nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios ante la Comisión para el Mercado Financiero pues estos papeles deben ser ofrecidos a los accionistas de Calichera y Nitratos. Dicho canje de títulos se concretaría en febrero.

Una vez concretados estos pasos se pondrá en marcha la segunda fase de la reestructuración: la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy la filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco.

Para llevar esta segunda fase a término, se debe citar a los accionistas de las compañías quienes deberán aprobarla. La fecha límite para convocarlos será el 31 de marzo próximo.

Según los plazos dados a conocer a los inversionistas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, dejando solo a dos de las cinco sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%