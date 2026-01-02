SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar arranca el año sin subir de los $900 y el Ipsa cae en el primer día hábil de 2026

    El dólar se resistía a subir sobre los $900 y el Ipsa anotaba dos jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Bolsa de Comercio de Santiago y el dólar empiezan un nuevo año sin grandes variaciones en la jornada posterior al feriado por Año Nuevo y el balance del último día hábil de 2025, donde el dólar bajó en el balance anual después de cuatro años y anotó su mayor caída desde hace 16 años. Mientras que el Ipsa —el principal índice bursátil de Santiago— cerró su mejor año en más de tres décadas.

    Así, el Ipsa cae 0,12% a 10.469 puntos. De esta forma, el selectivo caía por segunda jornada consecutiva, caídas que se dan luego de que el Ipsa anotó el máximo histórico de 10.521,68 puntos.

    A pesar del fuerte salto, para 2026 los expertos apuntan a que el Ipsa mantendría las ganancias y llegaría a cerrar en torno a los 11.500 puntos.

    Mientras que Wall Street se alistaba para empezar las primeras operaciones del año con ganancias. Esto en una jornada marcada por el impulso de las firmas tecnológicas.

    “Fue un año sólido en general gracias al continuo crecimiento económico, el optimismo en torno a la IA y los nuevos recortes de tipos de interés de los bancos centrales”, escribieron los estrategas de Deutsche Bank. “Sin embargo, estas ganancias generales ocultaron una enorme volatilidad, especialmente en abril, cuando los anuncios de aranceles del Día de la Liberación provocaron la quinta mayor caída en dos días del S&P 500 desde la Segunda Guerra Mundial”, agregó en el reporte consignado por CNBC.

    CNBC también destacó que los estrategas de Wall Street esperan más ganancias para el mercado de valores estadounidense en 2026. La encuesta de estrategas de mercado de CNBC muestra que el objetivo promedio del S&P 500 para el año es 7,629, lo que implica un alza del 11,4%.

    Por su lado, el dólar en Chile avanzaba, pero lograba sostenerse por debajo de los $900, nivel que logró perforar recién en la última jornada de 2024.

    En concreto, el dólar subía $0,66 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $899,81 la unidad.

    Durante la jornada, el dólar tocó un máximo de $900,20 la unidad y luego moderó su alza. Mientras que, por momentos, registró pérdidas y marcó un mínimo de $896,60 la unidad.

    “Una sesión que parte con escaso impulso direccional y marcada principalmente por factores técnicos. El tipo de cambio continúa moviéndose dentro de un rango acotado, con la zona de los $900 como nivel psicológico relevante, soporte que el mercado no ha logrado romper de forma sostenida durante 2025″, comentó Felipe Cáceres, analista de mercados de Capitaria.

    La jornada en el mercado nacional estaba marcada por la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que registró un pobre crecimiento de 1,2% en comparación con igual mes del año anterior.

    “Este resultado apunta a una moderación del dinamismo económico hacia el cierre del año, lo que refuerza un escenario de crecimiento acotado y mantiene la atención sobre la evolución de la política monetaria en los próximos meses”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

