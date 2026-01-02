Tras el récord del Ipsa corredoras apuestan por otros 1.000 puntos de ganancias en 2026

El alza en las ganancias de las empresas, la mejora en la inversión, el desempeño de los mercados internacionales y las expectativas de un triunfo de la derecha en las pasadas elecciones presidenciales, donde se impuso José Antonio Kast, conformaron un escenario en el que el principal selectivo accionario del país se disparó.

En 2025 el Ipsa saltó 57% para quedar en 10.481,4 puntos, anotando su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%). Además, completó cinco ejercicios consecutivos al alza donde subió 107,57%.

Y a pesar de la fuerte subida, para el 2026 algunas de las principales corredoras de bolsa del país proyectan nuevas alzas que lo elevarían por lo bajo otros 1.000 puntos, equivalente a una cifra en torno a 10%.

El escenario base de Renta4 implica un Ipsa en 11.750 puntos, una visión pesimista dejaría al selectivo en 11.500 puntos, y uno optimista lo catapultaría a los 12.000 puntos.

Maria Rosario Miquel Arce, gerente de estudios y estrategia de BCI, señala que para el 2026 “observamos una convergencia más acelerada y con mayor probabilidad hacia nuestro escenario favorable de 11.700 puntos, lo cual representaría una valoración implícita cercana a las 15 veces Precio/Utilidad”.

“Para la materialización de este objetivo requiere que el crecimiento de las utilidades (de las empresas) se sitúe por sobre el 10%, recogiendo el impacto de una mayor probabilidad de rebajas en los impuestos corporativos, la flexibilización de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y la implementación de reformas pro-mercado”, explica la analista.

No son los únicos que ven posibilidades de que la índice sigua expandiéndose, aunque para eso se requieren mejoras en la economía y cambios tributarios. A mediados de este mes, Banchile inversiones publicó su escenario 2026, donde a punto a un escenario donde el Ipsa, en el mejor de los casos, subiría hasta los 11.600 puntos.

En su análisis, la firma señaló que la valoración del Ipsa ya incorpora gran parte del atractivo crecimiento de resultados de empresas de 14%, 10% y 4% proyectados para los años 2025, 2026 y 2027, y que “sus múltiplos de valoración están cerca del promedio de los últimos 10 años”.

Banchile proyecta que el próximo año la economía crecería 2,3% impulsada por el consumo privado y la inversión, pero que la implementación de reformas estructurales, que requieren la aprobación de la mayoría de ambas cámaras, “podría significar un impulso adicional para el crecimiento económico”.

En base a eso, la entidad apunta que para incrementar su objetivo Ipsa de 10.500 puntos para 2026 “se necesita más evidencia sobre el crecimiento de resultados, ya sea por un PIB tendencial mayor, menores impuestos corporativos o precios más altos de las materias primas”.

“Nuestro Ipsa objetivo aumentaría a 11.600 puntos en caso de cumplirse dos condiciones: un aumento del PIB tendencial de Chile desde 2,2% a 3%; y una disminución de la tasa de impuesto corporativo desde 27% a 23%. Bajo estas condiciones, la rentabilidad esperada del Ipsa sería de un 15%”, indicó la firma.

Por su parte, XTB publicó este martes un análisis sobre la bolsa chilena de cara al próximo año en el que explicó que el desempeño del 2025 “eleva el nivel de exigencia para el próximo ciclo: el mercado ya no está en fase de recuperación, sino en una etapa donde el avance adicional depende de ejecución, utilidades y credibilidad del escenario político y económico”.

“El cambio de escenario político con la llegada de Kast introduce un factor relevante. Más que el nombre, lo que el mercado descuenta es la posibilidad de una agenda más orientada a disciplina fiscal, reducción de incertidumbre regulatoria y foco en inversión”, agregó en su reporte.

Con este telón de fondo, XTB apuntó que “un precio objetivo razonable para el Ipsa hacia el cierre de 2026 se ubica en torno a los 11.500 puntos, con un rango de trabajo entre 10.800 y 12.200″.

La firma señaló que “el centro del rango asume que el escenario político logra cierta estabilidad, que la macro continúa convergiendo y que el ciclo externo no se torna abiertamente adverso. El extremo superior requiere una compresión adicional del riesgo país y un entorno global más favorable a emergentes, mientras que el piso refleja escenarios donde reaparece incertidumbre política, fricción institucional o un shock externo que fortalezca al dólar y endurezca las condiciones financieras”.

Bice Inversiones publicó este mes su Yearbook 2026, en el que apuntó a un objetivo a doce meses para el Ipsa de 11.749 puntos, lo que implica un rendimiento de aproximadamente el 15 %.

La entidad indicó que el premio por riesgo de las acciones ha caído al 4,5% frente a una mediana de 10 años del 5,7%, mientras que los fondos de pensiones han registrado uno de los años más dinámicos en esta clase de activos: a noviembre, las AFP han aumentado su asignación de renta variable local en más de 200 puntos básicos hasta el 9,1% y más de US$2.200 millones en inversiones netas a lo largo del año

A estos factores, se suma que “tras una recuperación positiva en 2025, las ganancias corporativas seguirán creciendo en los próximos dos años”.

“Para 2026 y 2027, esperamos que las ganancias por acción ponderadas crezcan un 10% y un 5%, respectivamente. Se espera un crecimiento de dos dígitos en telecomunicaciones y retail (16% interanual), liderado específicamente por supermercados, principalmente debido a los esfuerzos de eficiencia de costos en el contexto de un escenario altamente competitivo”, indicó Bice Inversiones.