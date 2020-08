El rol protagónico de los alcaldes en polémica por apertura del comercio

Los alcaldes han tomado un rol protagónico en la reapertura del comercio, pese a que no tienen la facultad para mantener cerrados los centros comerciales.

Si bien existen más de 110 malls abiertos de los 160 que existen en Chile, el reinicio de las actividades de los centros comerciales más emblemáticos de Santiago ha generado debate.

El alcalde Joaquín Lavín, por ejemplo, no es partidario de la apertura del Parque Arauco, mientras que Evelyn Matthei ha manifestado en el pasado reparos sobre el Costanera Center en el marco de la pandemia.

“Me comuniqué con uno de los dueños del mall, Horst Paulmann, y él me aseguró que al menos durante dos semanas no se va abrir el mall”, sostuvo la alcaldesa de Providencia.

Agregó que eso les da un margen prudente para evaluar “quiénes son los trabajadores, de qué comunas, cómo se podría restringir el número de las personas que salen y entran, en fin, qué medidas sanitaria”.

En este sentido, Matthei destacó la decisión de Cencosud de no abrir “con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, con lo que efectivamente vamos a poder trabajar con tiempo esta materia”.

Aunque evitó personalizar la crítica, Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, se mostró contrariado por lo que considera un criterio dispar en las medidas de fiscalización al comercio formal versus el informal. A esto se suma el hecho de que los municipios no han accedido a algunas peticiones del sector referente a los tributos por las patentes de alcoholes y comerciales, en función de que estos negocios no han podido funcionar por el confinamiento.

“Entonces, los alcaldes son un poquito carita de palo, diría yo, porque por un lado no fiscalizan el comercio informal, no nos dan lo que estamos pidiendo -que es de toda justicia porque esos comercios y esas empresas de turismo y restaurantes no están funcionando- y nos cobran la patente de alcoholes, nos cobran las patentes comerciales. Y por otro lado son muy rigurosos con el comercio formal. No digo que no nos fiscalicen, que sigan haciéndolo, sigamos dialogando, veamos cómo y cuándo abrimos, pero que hagan la pega entera, para moros y cristianos”, dijo en radio Duna.