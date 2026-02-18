SUSCRÍBETE
    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    La moneda de Estados Unidos en Chile cae luego de cuatro jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar en Chile caía luego de varias jornadas de avances gracias al repunte del cobre, uno de los principales soportes del peso chileno.

    En la primera parte del día, el dólar caía $1,45 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegaba a un valor de $863,45 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría una baja luego de cuatro jornadas consecutivas al alza, donde subió $10,4.

    Sin embargo, por momentos, la divisa subió y marcó un máximo de $866. Además, el tipo de cambio también llegó a marcar menos y anotó un mínimo de $862,75.

    “Los mercados retoman el apetito por riesgo, con avances en las bolsas de EE.UU., Europa y Asia, y una dinámica poco habitual, donde tanto el dólar como los metales operan al alza, reflejando una demanda estructural firme por materias primas ligadas al ciclo industrial y tecnológico”, comentó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    La jornada también está marcada porque, pasado el mediodía, se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde se esperan señales sobre el futuro de este tema.

    El peso chileno se impulsaba en medio del avance del cobre, que se recuperaba luego de la caída del metal de este martes. El valor al contado del metal avanzó un 0,33% a US$5,71 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    “(El cobre) recupera parte de las pérdidas recientes en línea con una mejora general del complejo de metales. No obstante, el avance ha sido moderado por el incremento de inventarios en bodegas monitoreadas por bolsas internacionales, en niveles máximos de varios meses, y por volúmenes reducidos de negociación debido a feriados en Asia, factores que sugieren cautela sobre el equilibrio de oferta en el corto plazo”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

    Por su lado, el dólar frente a sus pares más importantes del mundo subía a la espera de las minutas de la Fed. El índice del dólar avanzaba 0,14% a 97,29 puntos.

