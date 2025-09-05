El dólar cae en línea con la baja de la divisa en el mundo tras cifras de empleo en Estados Unidos

El valor del dólar en Chile el 5 de septiembre del 2025

El dólar cae en la última jornada de la primera semana de septiembre y se alista a cerrar la semana en el mismo nivel con que se despidió el viernes pasado. Además, se aleja del soporte de los $970, un nivel que alcanzó esta semana.

Así, el dólar cae $8,75 respecto al cierre de este jueves y llegaba a un valor de $963,25 la unidad. En la semana, el dólar bajaba un poco más de $3.

La jornada para el dólar en Chile y el mundo la marca las cifras de empleo en Estados Unidos, que se ubicaron bajo lo esperado. “Durante esta mañana conocimos cifras de empleo en la mayor economía del mundo que decepcionaron frente a las proyecciones, debilitando al billete verde a nivel global”, resaltó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

El dólar en el mundo se debilitaba ante la expectativa de que se consolidaron las expectativa del recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para este 17 de septiembre.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño frente a sus pares más importantes del mundo, caía -0,76% a 97.59 puntos.

"El tipo de cambio podría alcanzar los $962 la próxima semana si el dólar internacional continúa debilitándose al ritmo actual, lo que además permitiría que el peso chileno retome su alta correlación con las subidas del cobre“, añadió Gonzalo Muñoz, analista de mercados XTB Latam.

Por su parte, el peso chileno también se fortalecía en medio de un cobre que se recuperaba. Según Luis Cisneros, economista de Admirals, el metal rojo avanzaba "por expectativas de mayor demanda desde el continente asiático".

Así, el valor del cobre a tres meses en Comex subía 0,02% a US$4,50 por libra.

“De cara a los próximos días, el mercado se mantendrá atento a la decisión de tasas del Banco Central de Chile, programada para la próxima semana, además de nuevas cifras de inflación en Estados Unidos que podrían generar mayor volatilidad en el comportamiento del dólar”, añadió Bustamante de Capitaria.