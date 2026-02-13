SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar dos jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar comienza la última jornada de la semana buscando arrancar una tendencia al alza. La divisa se impulsaba luego de también cerrar este jueves al alza.

    En la primera parte del día, el dólar subía $4,15 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $862,20 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas al alza, donde suma $7,50.

    Ante este contexto, el dólar subiría un poco más de $6 en la semana. Un avance que se da luego de que el dólar en Chile bajó 16,55 la semana anterior.

    Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, explica la subida del dólar este viernes por motivo de “un fortalecimiento del dólar a nivel global y una corrección en el precio del cobre”.

    “El foco de la jornada está puesto en la publicación del IPC de Estados Unidos, dato clave para definir el rumbo de la política monetaria. El mercado espera una moderación de la inflación, aunque una sorpresa al alza podría reforzar al dólar y extender la presión sobre monedas emergentes como el peso chileno”, apuntó.

    Sobre la expectativa del dato de inflación en Estados Unidos, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, comentó: “El mercado anticipa una moderación gradual de la inflación, mientras indicadores recientes del mercado laboral han mostrado resiliencia con algunos matices de enfriamiento, manteniendo el escenario base de tasas estables en el corto plazo y recortes acotados más adelante en el año. Este contexto ha dado algo de soporte al billete verde a nivel internacional”.

    De esta forma, el índice del dólar, que mide la divisa frente a un grupo de monedas más relevantes del mundo, subía 0,13% a 97.06 puntos.

    La caída del peso chileno también se daba en línea con la baja del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional. El valor a tres meses del metal en Comex caía un 1,09% a US$5,70 la libra.

    Santos de XTB Latam atribuyó la caída a “un ajuste general en mercados financieros y una toma de utilidades tras episodios recientes de volatilidad. La caída también refleja cautela ante el dato inflacionario estadounidense y perspectivas de menor actividad industrial en China en el corto plazo por factores estacionales”.

    Más sobre:MonedasDólarIPCCobreInflación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Lo más leído

    1.
    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    2.
    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    3.
    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna
    Chile

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles