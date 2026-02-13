El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

El dólar comienza la última jornada de la semana buscando arrancar una tendencia al alza. La divisa se impulsaba luego de también cerrar este jueves al alza.

En la primera parte del día, el dólar subía $4,15 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $862,20 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas al alza, donde suma $7,50.

Ante este contexto, el dólar subiría un poco más de $6 en la semana. Un avance que se da luego de que el dólar en Chile bajó 16,55 la semana anterior.

Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, explica la subida del dólar este viernes por motivo de “un fortalecimiento del dólar a nivel global y una corrección en el precio del cobre”.

“El foco de la jornada está puesto en la publicación del IPC de Estados Unidos, dato clave para definir el rumbo de la política monetaria. El mercado espera una moderación de la inflación, aunque una sorpresa al alza podría reforzar al dólar y extender la presión sobre monedas emergentes como el peso chileno”, apuntó.

Sobre la expectativa del dato de inflación en Estados Unidos, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, comentó: “El mercado anticipa una moderación gradual de la inflación, mientras indicadores recientes del mercado laboral han mostrado resiliencia con algunos matices de enfriamiento, manteniendo el escenario base de tasas estables en el corto plazo y recortes acotados más adelante en el año. Este contexto ha dado algo de soporte al billete verde a nivel internacional”.

De esta forma, el índice del dólar, que mide la divisa frente a un grupo de monedas más relevantes del mundo, subía 0,13% a 97.06 puntos.

La caída del peso chileno también se daba en línea con la baja del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional. El valor a tres meses del metal en Comex caía un 1,09% a US$5,70 la libra.

Santos de XTB Latam atribuyó la caída a “un ajuste general en mercados financieros y una toma de utilidades tras episodios recientes de volatilidad. La caída también refleja cautela ante el dato inflacionario estadounidense y perspectivas de menor actividad industrial en China en el corto plazo por factores estacionales”.