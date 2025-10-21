SUSCRÍBETE
Pulso

Encuesta revela que el ahorro voluntario de los chilenos cae en 2025

Los resultados de la encuesta de Bienestar 2025 dan cuenta que la conducta de ahorro de los chilenos se estanca en torno a un 21% de las personas. Emergencias y pensiones son las principales razones para ahorrar.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso
Foto referencial Getty Images Boy_Anupong

El ahorro voluntario de los chilenos está prácticamente estancado. Eso se desprende de una encuesta realizada por Cadem y la Mutual de Seguros que aborda esta realidad en el país.

Así, de acuerdo a la encuesta de Bienestar 2025, el ahorro voluntario lo realiza un 21% de los sondeados, lo que se traduce en una baja de 0,1 punto porcentual en relación a 2024 y es 11 puntos porcentuales menor al peak alcanzado en 2021.

De acuerdo al análisis, los grupos que presentan los porcentajes más bajos son personas de los segmentos C3 (17%) y D/E (11%). También es especialmente bajo en los habitantes de las regiones de Valparaíso, la región del Biobío y la RM.

Las personas mencionan que los principales motivos para ahorrar tienen que ver con prepararse ante emergencias (39%) y mejorar la pensión (33). La compra de una vivienda (31%) aumenta de forma importante y se vuelve a ubicar en el tercer lugar, mientras que las vacaciones alcanzan a un 25% de los entrevistados quedando en cuarta posición.

Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por edad, las personas mayores de 55 años destacan en el ahorro para pensión (52%), mientras que los más jóvenes (25-34 años) priorizan la vivienda (38%) y vacaciones (30%).

Por nivel socioeconómico, el grupo C1 lidera el ahorro para pensión (52%) y salud (36%), mientras que el D/E tiene una mayor proporción ahorrando para emergencias (42%) y menor énfasis en salud (17%) o bienes (15%).

Las respuestas muestran que el ahorro está más condicionado por la capacidad económica que por la voluntad. Si bien hay conciencia de la importancia del ahorro (para emergencias, pensiones y vivienda), un 77% declara que no puede ahorrar porque no le alcanza el dinero. Esta limitación afecta especialmente a los grupos socioeconómicos más bajos y a personas sin ingresos fijos.

