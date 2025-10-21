Encuesta revela que el ahorro voluntario de los chilenos cae en 2025

El ahorro voluntario de los chilenos está prácticamente estancado. Eso se desprende de una encuesta realizada por Cadem y la Mutual de Seguros que aborda esta realidad en el país.

Así, de acuerdo a la encuesta de Bienestar 2025, el ahorro voluntario lo realiza un 21% de los sondeados, lo que se traduce en una baja de 0,1 punto porcentual en relación a 2024 y es 11 puntos porcentuales menor al peak alcanzado en 2021.

De acuerdo al análisis, los grupos que presentan los porcentajes más bajos son personas de los segmentos C3 (17%) y D/E (11%). También es especialmente bajo en los habitantes de las regiones de Valparaíso, la región del Biobío y la RM.

Las personas mencionan que los principales motivos para ahorrar tienen que ver con prepararse ante emergencias (39%) y mejorar la pensión (33). La compra de una vivienda (31%) aumenta de forma importante y se vuelve a ubicar en el tercer lugar, mientras que las vacaciones alcanzan a un 25% de los entrevistados quedando en cuarta posición.

Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por edad, las personas mayores de 55 años destacan en el ahorro para pensión (52%), mientras que los más jóvenes (25-34 años) priorizan la vivienda (38%) y vacaciones (30%).

Por nivel socioeconómico, el grupo C1 lidera el ahorro para pensión (52%) y salud (36%), mientras que el D/E tiene una mayor proporción ahorrando para emergencias (42%) y menor énfasis en salud (17%) o bienes (15%).

Las respuestas muestran que el ahorro está más condicionado por la capacidad económica que por la voluntad. Si bien hay conciencia de la importancia del ahorro (para emergencias, pensiones y vivienda), un 77% declara que no puede ahorrar porque no le alcanza el dinero. Esta limitación afecta especialmente a los grupos socioeconómicos más bajos y a personas sin ingresos fijos.