Engie comienza la operación comercial de su proyecto Bess en Tocopilla de US$170 millones

La filial de Engie en Chile comenzó la operación comercial de su proyecto de almacenamiento energético en Tocopilla, Región de Antofagasta. La firma destacó la iniciativa de "BESS (Battery Energy Storage System) Tocopilla" por su rol en la transición energética de su operación.

“Consolida la transformación del histórico ex Complejo Térmico de Tocopilla en el nuevo Complejo Energético de Tocopilla (...) La iniciativa se emplaza en un sitio históricamente asociado a la generación a carbón, cuya última unidad fue desconectada en septiembre de 2022. Desde entonces, el lugar avanza en un proceso de reconversión planificado, en línea con los compromisos climáticos del país”, dijo Engie en un comunicado.

En detalle, la iniciativa de US$170 millones se enfoca en “la reconversión de infraestructura energética, al dar continuidad al proceso de transición desde la generación a carbón hacia soluciones alineadas con el sistema eléctrico del futuro”.

“A partir del 19 de febrero, y tras completar su proceso de puesta en marcha y validación regulatoria, el sistema quedó formalmente habilitado para operar en el mercado eléctrico, entregando energía y servicios de flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, dijo la firma en un comunicado.

Sobre el detalle del proyecto, la iniciativa cuenta con una capacidad instalada de 116 MW y 660 MWh, BESS Tocopilla está compuesto por 240 contenedores de baterías de iones de litio, 30 sistemas de conversión de potencia (PCS) y un transformador de poder de 130 MVA, conectándose directamente a la red de transmisión.

“Esta configuración permite almacenar energía en períodos de menor demanda y entregarla en horarios punta, contribuyendo a una operación más eficiente, robusta y resiliente del sistema eléctrico”, explicó la empresa de origen francés.

Otro de los hitos que destacó la firma es que BESS Tocopilla es “el primer sistema de almacenamiento standalone a gran escala de la compañía en el país, es decir, que no está asociado directamente a una central de generación, sino que opera de manera autónoma, cargando y descargando energía según las necesidades del SEN”.

“BESS Tocopilla es un proyecto pionero que transforma un sitio históricamente asociado al carbón en infraestructura clave para el futuro energético de Chile, aportando flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico y fortaleciendo la seguridad del suministro. Este hito refleja nuestro compromiso con una transición responsable, construida con excelencia, junto a nuestros equipos y las comunidades”, señaló Juan Villavicencio, CEO y managing director renewables & batteries de Engie Chile.