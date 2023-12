Gobierno critica que proyecto que regula el funcionamiento del comercio se discuta a días del plebiscito por nueva Constitución

La Comisión de Constitución del Senado analizó el proyecto que modifica el texto para regular el funcionamiento de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público, el día del plebiscito constitucional de este fin de semana. La iniciativa nació por parlamentarios de oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric y en medio de los reclamos del sector del comercio por el cierre de establecimientos, como los centros comerciales, de cara a la celebración de Navidad, una de las fechas más importantes para la actividad.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, asistió a la instancia lamentando la ausencia de representantes de los trabajadores y criticando que la discusión legislativa se dé a días del plebiscito. “Hoy podríamos dar una señal muy contradictoria a tan pocos días de un plebiscito de que en realidad ahora el voto es obligatorio, pero resulta que no está el feriado que ha existido hace más de 15 años en nuestro país vigente. Yo lo veo complejo”, comentó Jara en la instancia del Senado.

Además, la secretaria de Estado resaltó que la medida que afecta al comercio -según su mirada- se centra principalmente en los centros comerciales: “Aquí lo que cierra no es el comercio. Aquí lo que cierran son los malls. Y como lo señaló el representante de la Conapyme, en los malls hay grandes empleadores y pequeños empleadores. Y afuera de los malls también hay grandes empleadores y pequeños empleadores que van a abrir ese día”.

De cara al futuro, la ministra Jara también destacó la necesidad de plantear discusiones como el voto anticipado y aumentar los castigos para quienes no faciliten que sus empleadores cumplan con su deber ciudadano: “La multa en nuestro país para no ir a votar, que tienen que pagar los empleadores que no otorguen el permiso de los trabajadores que no van a votar, son bastante bajas, la verdad. Entonces sería interesante poder revisar ese régimen de multa, sobre todo considerando que ahora el voto es obligatorio”, agregó la secretaria de Estado en su alerta.

“Siempre me ha llamado la atención como ciudadana, además, que desde el 2005 se votan las segundas vueltas y todas las elecciones que tenemos en el mes de diciembre en el fin de semana anterior (...) creo que es un tema interesante de discutir porque sin duda puede tener impactos en el comercio. Lo que no nos parece sí es que esto se haga a tres días parlamentarios de un plebiscito y sin la presencia de los trabajadores y las trabajadoras en esta mesa”, añadió Jara.

Más avanzada la discusión y ante los argumentos de los senadores de oposición sobre avanzar en la modificación, la ministra comentó que el objetivo de las restricciones en cuestión se basaron en “promover la participación política de los trabajadores también y que se dio en un contexto en el cual las personas no iban a votar y se les impedía votar, si es que las normas laborales no surgieron por generación espontánea, surgieron porque hay razones detrás”.

Desde los senadores oficialistas se allanaron a discutir el tema sobre el comportamiento del funcionamiento del comercio durante los días del comercio, pero plantearon su molestia de que se busque sacar adelantar la iniciativa a días de la votación.

Mientras que el llamado del comercio fue a flexibilizar las restricciones durante este feriado legal. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Turismo (CNC), José Pakomio, comentó que, “este cierre obligado de los centros comerciales afecta al comercio en su conjunto, sector que viene prolongando un periodo de bajas en sus ventas y que es el principal empleador del país.

De esta forma desde la CNC pidieron dejar de lado las restricciones que tienen el comercio durante las elecciones: “Se puede compatibilizar perfectamente con el funcionamiento de todo el comercio en días anteriores de una festividad tan importante como lo es la Navidad”.

Pakomio defendió su punto comentando que existen países-como España y Estados Unidos, entre otros- que no ven interrumpidos su actividad por motivo de las elecciones. “No se detiene la marcha de los países y no se afecta los derechos de las personas”, agregó de cara al futuro.

Otra de las justificaciones para avanzar en la aprobación de la iniciativa fue que al estar cerrado parte del comercio, la oferta informal podría tomar mayor presencia para satisfacer la demanda.

En tanto, el presidente del Servicio Nacional Electoral (Servel), Andrés Tagle, destacó que las votaciones durante diciembre es un episodio recurrente de los últimos años, especialmente para la segunda vuelta de la elección presidencial. De esta forma, Tagle invitó a legislar el tema de forma permanente y no en este caso de esta legislación que se acota a este proceso eleccionario para la elección de una nueva Constitución.

Ante este contexto, Tagle destacó que pueda existir el voto anticipado para ciertos sectores de la población. “Creemos que los electores no deben verse impedidos de realizar otras actividades (...) si le ponemos muchas restricciones a los electores respecto de lo que puede hacer el resto del día en el fondo genera actitudes anti-elecciones o anti-democracia”, dijo Tagle.

Se esperaba que la votación del proyecto fuera esta sesión, pero la crítica del oficialismo a la ausencia de representantes de trabajadores en la instancia y que todavía el Congreso tiene tiempo para dar luz verde o no a la iniciativa, dio margen para postergar la votación a la espera de escuchar la voz de gremios relacionados a los empleadores, según explicó la presidenta de la comisión y senadora de la UDI, Luz Ebensperger.