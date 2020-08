Gobierno rechaza segundo retiro de fondos de pensiones, pero reconoce que el primer abono “ha servido de ayuda”

Poco a poco el gobierno va reconociendo el positivo efecto inicial que está generando en la debilitada economía chilena el retiro de fondos de pensiones, el cual se calcula en casi US$ 11.000 millones.

A las declaraciones que hizo el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien admitió esto “está comenzando a reactivar la economía”, se suman ahora las declaraciones del titular de Segpres, Cristián Monckeberg.

En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado fue consultado por la iniciativa que busca un segundo retiro de ahorros; y si bien se opuso de manera tajante a esa opción, admitió que el primer abono con cargo a las jubilaciones está funcionando como alivio en la compleja coyuntura.

“¿Dónde deben estar puestas las fichas, a nuestro juicio, y los esfuerzos? Deben (estar en) iniciar un proceso de recuperación de la economía, una recuperación del empleo y que las familias no se gasten sus ahorros. Está bien: se aprobó (el primer retiro), no vamos a entrar a discutir de eso. Se aprobó, se distribuyó, la gente lo sacó, otros no, efectivamente ha servido de ayuda, de alivio. Ok”, dijo el secretario de Estado.

Monckeberg dijo en esa línea que lo realmente urgente es avanzar en una reforma de pensiones para evitar tener que usar la plata de la jubilación una vez más.

“Creo que lo que es urgente es avanzar en una reforma de pensiones rápida, urgente y no seguir echando mano a los fondos pensiones. Con esta teoría vamos a terminar en la lógica de que después otro 10%, otro 10% y otros 10%. ¿Quién le pone freno?”, dijo la autoridad.

“Es un debate que está abierto, pero la opinión nuestra es bastante clara”, afirmó.