SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq anotan sólidas ganancias en lo que va de 2025 y han conseguidos varios máximos históricos pese a la incertidumbre que generaron los aranceles.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué es el Santa Claus Rally. Imagen creada con IA

    El Santa Claus Rally (o rally navideño) en Wall Street es un fenómeno estacional caracterizado por un aumento sostenido en los precios de las acciones durante los últimos días del año y el inicio del siguiente. El término fue popularizado por Yale Hirsch en 1972 en su publicación Stock Trader’s Almanac y, técnicamente, corresponde a un periodo de siete jornadas: los últimos cinco días hábiles de diciembre y los dos primeros de enero.

    Históricamente, el S&P 500 ha mostrado una tendencia al alza en este tramo final, con un retorno positivo en el 79% de las veces en los últimos 75 años y un rendimiento promedio que oscila entre el 1,3% y el 1,4%.

    Un mes de diciembre con sesgo alcista

    Si bien el “rally” técnico es de corto plazo, el optimismo suele impregnar a todo el mes. Según Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, el principal indicador de Wall Street ha subido en promedio un 1,59% en diciembre desde 1926, lo que lo convierte en el tercer mejor mes del año, solo detrás de julio (1,96%) y noviembre (1,61%).

    Qué es el Santa Claus Rally Brendan McDermid

    De hecho, la consistencia es notable: desde el año 2000, el S&P 500 ha cerrado diciembre al alza en 18 ocasiones, y en tres de ellas (2010, 2013 y 2016) terminó siendo el mes con mejor desempeño de todo el ejercicio.

    Los tres escenarios para el cierre de 2025

    Las semanas previas a la Navidad de 2025 han estado marcadas por la volatilidad y la cautela. Sin embargo, para los expertos, este enfriamiento no es necesariamente una señal negativa, sino un ajuste estructural necesario.

    “El comportamiento reciente es consistente con la fase previa a un posible rally. Suele haber episodios de corrección que depuran excesos de apalancamiento y moderan las valoraciones”, explica Muñoz. “Paradójicamente, este aumento en el pesimismo deja a muchos inversionistas fuera del mercado justo cuando los precios podrían comenzar a recuperarse”.

    Para el cierre de este año, XTB Latam anticipa tres posibles escenarios:

    • Caso Base: Un avance cercano al promedio histórico (+1,3% a +1,4%) sustentado por una Fed prudente y una actividad económica sólida.
    • Escenario Optimista: Un repunte que podría aspirar a registros históricos superiores, acercándose incluso al techo del +7,4%.
    • Escenario de Riesgo: Una postura más restrictiva de la Fed o tensiones en la liquidez podrían derivar en una corrección de hasta el -4%.

    La IA y el consumo: Los motores de la resiliencia

    Este 2025 ha sido complejo, enfrentando tensiones por aranceles en el primer trimestre y debates fiscales sobre la sostenibilidad de la deuda en EE. UU. Pese a estos desafíos, la economía estadounidense ha demostrado una resiliencia que desafía las expectativas de desaceleración.

    Qué es el Santa Claus Rally. En la imagen, Nvidia.

    Este dinamismo se apoya en dos pilares: el consumo y la tecnología. Según The Wall Street Journal, los estadounidenses siguen gastando a pesar de la persistente molestia por los precios altos. A esto se suma la inversión masiva en centros de datos para la carrera de la Inteligencia Artificial (IA).

    Ambos factores representaron casi el 70% del crecimiento en el tercer trimestre, según economistas de RSM. “A menudo hablamos de que la economía estadounidense de 30 billones de dólares es una bestia dinámica y resistente, y los datos del PIB no son la excepción”, señaló Joseph Brusuelas, economista jefe de RSM.

    Bajo este contexto, los mercados llegan al cierre de año con cifras sólidas: el S&P 500 acumula un alza de 17,43% en lo que va de 2025, mientras que el Dow Jones avanza un 14,5% y el Nasdaq lidera con un 21,7%. Con los tres índices en zona de máximos históricos, el escenario está servido para ver si Santa Claus entregará el último impulso del año.

    Lee también:

    Más sobre:Wall StreetNavidadMercadosBolsas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Lo más leído

    1.
    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    2.
    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
    Chile

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
    Negocios

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
    Tendencias

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
    El Deportivo

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B

    El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda

    La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
    Mundo

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación