Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

El Santa Claus Rally (o rally navideño) en Wall Street es un fenómeno estacional caracterizado por un aumento sostenido en los precios de las acciones durante los últimos días del año y el inicio del siguiente. El término fue popularizado por Yale Hirsch en 1972 en su publicación Stock Trader’s Almanac y, técnicamente, corresponde a un periodo de siete jornadas: los últimos cinco días hábiles de diciembre y los dos primeros de enero.

Históricamente, el S&P 500 ha mostrado una tendencia al alza en este tramo final, con un retorno positivo en el 79% de las veces en los últimos 75 años y un rendimiento promedio que oscila entre el 1,3% y el 1,4%.

Un mes de diciembre con sesgo alcista

Si bien el “rally” técnico es de corto plazo, el optimismo suele impregnar a todo el mes. Según Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, el principal indicador de Wall Street ha subido en promedio un 1,59% en diciembre desde 1926, lo que lo convierte en el tercer mejor mes del año, solo detrás de julio (1,96%) y noviembre (1,61%).

De hecho, la consistencia es notable: desde el año 2000, el S&P 500 ha cerrado diciembre al alza en 18 ocasiones, y en tres de ellas (2010, 2013 y 2016) terminó siendo el mes con mejor desempeño de todo el ejercicio.

Los tres escenarios para el cierre de 2025

Las semanas previas a la Navidad de 2025 han estado marcadas por la volatilidad y la cautela. Sin embargo, para los expertos, este enfriamiento no es necesariamente una señal negativa, sino un ajuste estructural necesario.

“El comportamiento reciente es consistente con la fase previa a un posible rally. Suele haber episodios de corrección que depuran excesos de apalancamiento y moderan las valoraciones”, explica Muñoz. “Paradójicamente, este aumento en el pesimismo deja a muchos inversionistas fuera del mercado justo cuando los precios podrían comenzar a recuperarse”.

Para el cierre de este año, XTB Latam anticipa tres posibles escenarios:

Caso Base: Un avance cercano al promedio histórico (+1,3% a +1,4%) sustentado por una Fed prudente y una actividad económica sólida.

Escenario Optimista: Un repunte que podría aspirar a registros históricos superiores, acercándose incluso al techo del +7,4%.

Escenario de Riesgo: Una postura más restrictiva de la Fed o tensiones en la liquidez podrían derivar en una corrección de hasta el -4%.

La IA y el consumo: Los motores de la resiliencia

Este 2025 ha sido complejo, enfrentando tensiones por aranceles en el primer trimestre y debates fiscales sobre la sostenibilidad de la deuda en EE. UU. Pese a estos desafíos, la economía estadounidense ha demostrado una resiliencia que desafía las expectativas de desaceleración.

Este dinamismo se apoya en dos pilares: el consumo y la tecnología. Según The Wall Street Journal, los estadounidenses siguen gastando a pesar de la persistente molestia por los precios altos. A esto se suma la inversión masiva en centros de datos para la carrera de la Inteligencia Artificial (IA).

Ambos factores representaron casi el 70% del crecimiento en el tercer trimestre, según economistas de RSM. “A menudo hablamos de que la economía estadounidense de 30 billones de dólares es una bestia dinámica y resistente, y los datos del PIB no son la excepción”, señaló Joseph Brusuelas, economista jefe de RSM.

Bajo este contexto, los mercados llegan al cierre de año con cifras sólidas: el S&P 500 acumula un alza de 17,43% en lo que va de 2025, mientras que el Dow Jones avanza un 14,5% y el Nasdaq lidera con un 21,7%. Con los tres índices en zona de máximos históricos, el escenario está servido para ver si Santa Claus entregará el último impulso del año.