    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    El principal selectivo accionario del país se contrae en torno a 3,7% en lo que va del mes, pero los expertos apuntan a que la situación es temporal y retomaría su racha alcista. En paralelo, el dólar baja más de $16 en febrero, mientras que el cobre recorta 1,6%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    18 Octubre 2024 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez Andres Perez

    Los mercados globales se tiñeron de rojo este jueves luego de que creciera el temor de los inversionistas en torno a las expectativas de crecimiento de la inteligencia artificial (IA), a pesar de que los resultados de Nvidia estuvieron por sobre lo esperado por los analistas.

    Pero la montaña rusa de estos últimos días también es muestra de la volatilidad que ha guiado a los principales selectivos del mundo y que promete seguir marcando la pauta en lo que resta del año.

    En febrero el S&P500 reporta una caída de 0,6%, a pesar de que en lo que va del ejercicio el alza es de 0,93%. En el caso del tecnológico Nasdaq, la baja en el segundo mes del año es de 3,06%, mientras que en 2026 la merma disminuye a 1,56%.

    Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, explica que si bien existe la percepción de que el S&P500 se ha movido poco, dentro del índice hay una fracción de acciones que han llegado a máximos de dos semanas o que han rentado sobre el 20% en el año, mientras que hay otras empresas que están en mínimos de 52 semanas o cayendo más de 20% en 2026.

    “Hay un distorsión enorme”, explica. Hacia adelante, apunta a que es difícil pronosticar el desempeño, y que hay dos lecturas que rondan en el mercado y que pueden ser contrapuestas: “Queda poco espacio para que caiga más y por tanto hay espacio para subir, y por otra parte, cuando la dispersión dentro del índice llega a ser tan alta, tiende a lastrar el desempeño dle mercado. Lo único claro es que la tendencia del índice cambiará, pero no se está claro en qué dirección. Lo único claro es que habrá volatilidad”.

    Los movimientos de los mercados se producen, además, en un contexto donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10% luego de que la Corte Suprema anulara su política arancelaria que anunció en abril del año pasado.

    En paralelo, a mediados de mes se conoció que la economía de EE.UU. creció mucho menos de lo esperado. Y es que según el primer informe preliminar de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,4% en el cuarto trimestre de 2025, versus el 2,8% que se esperaba.

    La Bolsa local corrige

    En línea con lo ocurrido con los principales índices en EEUU, el Ipsa está ad portas de cerrar febrero con una caída relevante, aunque los expertos apuntan a que las razones son distintas.

    Este jueves el principal selectivo accionario del país concluyó con un descenso de 0,75% que lo dejó en 11.049,97 puntos.

    Con esto, en febrero la Bolsa local cae 3,24%. De concretarse la tendencia, será la primera baja mensual desde julio de 2025, cuando el Ipsa perdió 0,75%.

    A su vez, será la mayor pérdida mensual desde octubre de 2023, cuando el Ipsa anotó un retorno de -7,3%

    Para Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, parte relevante de la caída se explica por “una suerte de toma de utilidades”, a lo que se suman elementos externos como la salida de gestores globales de mercados riesgosos, de compañías ligadas a la IA y mercados emergentes, lo que “fue explicado por el temor en torno a las valorizaciones, además de factores geopolíticos como Irán”.

    En esa misma línea, Nicolás Díaz, jefe de mesa renta variable en Renta4, sostiene que “la caída del Ipsa en el mes de febrero responde principalmente a un contexto de toma de utilidades tras la fuerte subida que registró el índice los meses pasados, principalmente en enero”.

    Sin embargo, hacia adelante apunta a que “en un escenario global pendiente de las cifras mixtas en la economía estadounidense y la posibilidad de bajas de tasas por parte de la Reserva Federal, esperamos que el Ipsa oscile en torno a los 11.500 y 12.000 puntos”.

    Según Tolosa, “básicamente con el cumplimiento de los precios objetivos de consenso para Latam y SQM, y de acuerdo a sus ponderaciones en el Ipsa, llegaríamos a los 11.700 puntos. Por eso vemos que esta caída es una situación puntual. La fortaleza de las empresas del Ipsa en términos de márgenes, capex, eficiencia, apuntan a que debiese recuperar la tendencia alcista”.

    Dólar y cobre

    Empujado por su apreciación a nivel global, este jueves el dólar cerró en $866,2, lo que implicó un alza de $10,2, según datos de la Bolsa Electrónica.

    Con esto, el tipo de cambio pierde 1,86% en lo que va de febrero, equivalente a una baja de $16,25. La merma es menor que los $26,9 que perdió en enero.

    Según Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, hacia adelante “la tendencia sigue siendo a la baja, creo que (el peso) tiene camino apreciativo relevante por recorrer. A fin de año lo veo en torno a $820/$830″.

    Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, comenta que para fines de 2026 ven al dólar en un nivel en torno a $860, cifra que “resulta plausible en un escenario donde el cobre se mantenga con soporte, aportando dólares al sector externo y ayudando a contener presiones depreciativas, mientras el dólar a nivel global transita hacia una fase más estable a medida que el ciclo monetario en Estados Unidos se normaliza”.

    La caída de la divisa de EE.UU. se produce en un escenario donde el precio del cobre ha continuado su racha alcista, esto en un contexto de altas expectativas de demanda debido a la transición energética y también por los mayores flujos de consumo de cara a las inversiones en materia de inteligencia artificial.

    Según datos de Cochilco, la libra de cobre cerró este jueves en US$ 5,99, lo que representa un alza de 0,33% respecto a la jornada previa y su nivel más alto desde el 11 de febrero pasado (US$ 6,04). Con este resultado el precio promedio del metal rojo se eleva a US$ 5,90 en lo que va de 2026.

    Con todo, en lo que va de febrero el precio del metal rojo reporta una caída de 1,6%. Esta es la primera caída mensual del cobre desde la baja de 4,32% de julio del año pasado.

